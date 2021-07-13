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Ученые нашли причину постковидного синдрома: кто в группе риска

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Вторник 13 июля 2021 13:00
Ученые нашли причину постковидного синдрома: кто в группе риска Коллаж РБК-Украина: Ученые нашли причину постковидного синдрома
Автор: Светлана Мащенко

Ученые выяснили причину по которой возникает так называемый постковидный синдром (Long COVID). Ему подвержена часть пациентов, перенесших коронавирусную болезнь и длиться последствия могут до одного года.

Об этом сообщает BBC.

Кто подвержен Long COVIDу

Так, согласно результатам исследования, проведенного Имперским колледжем Лондона, в крови у пациентов страдающих длительными последствиями коронавируса, выявили так называемые аутоантитела.

Антитела производятся нашим организмом, как защитная реакция в случае повторного вторжения патогена. Но в некоторых случаях происходит сбой и иммунная система начинает производить "ложные" антитела, которые атакуют здоровые клетки человека.

Обычно такое бывает при аутоиммунных болезнях - ревматоидном артрите, красной волчанке и так далее. Теперь же ученые выяснили, что подобный механизм может запускаться после перенесения коронавируса.

Постковидный синдром и его симптомы

Long COVID случается у 10-20% людей, когда после перенесения болезни остаются некоторые симптомы, а также присоединяются новые. Проявляться он может от нескольких недель до года.

Самые распространенные симптомы "постковида" включают:

  • общие (лихорадка, боль, утомляемость);
  • со стороны дыхательной системы (кашель, ощущение одышки);
  • со стороны сердечно-сосудистой системы (сжатие и боль в грудной клетке, учащенное сердцебиение);
  • неврологические и психиатрические (нейрокогнитивные расстройства, описываемые пациентами как "туман мозга", нарушение концентрации внимания и памяти, головные боли, нарушения сна, симптомы периферической нейропатии (покалывание и онемение), головокружение, делирий (у лиц старшего возраста);
  • со стороны желудочно-кишечного тракта (боль в животе, тошнота, диарея, нарушение аппетита, включая анорексию);
  • со стороны опорно-двигательного аппарата (боль в мышцах, суставах);
  • психиатрические (депрессия, тревога);
  • со стороны органов чувств и глотки (боль в ушах, шум в ушах, нарушение обоняния и вкуса, боль в горле);
  • кожные (сыпь).

Ранее украинский врач рассказала, что некоторые люди страдают последствиями коронавируса еще в течение нескольких месяцев. Она назвала способы, как справиться с "длительным ковидом".

Напомним, что за прошедшие сутки, 12 июля, в Украине зафиксирован 481 новый подтвержденный случай коронавируса.

На 13 июля с начала вакцинальной кампании привито 2 357 227 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы -1 215 284 человека.

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постковидный синдром Коронавирус Вакцинация
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