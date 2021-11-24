Врач назвал способы, как отличить обычную родинку от злокачественной
Фото: Врач назвал способы, как отличить обычную родинку от злокачественной (freepik)
Родинки на теле есть у каждого человека, но в некоторых случаях из родинки может образоваться раковая опухоль - меланома.
По каким признакам можно определить, что ваша родинка опасна, пишет IZ.
По словам врача, любая родинка - это скопление меланоцитов, то есть клеток, вырабатывающих пигмент. При определенных условиях эти клетки могут мутировать, что приводит к образованию опухоли.
Есть признаки, по которым можно определить, что с родинкой что-то не так
- Ассиметрия. Обычные, неопасные родинки симметричны, поэтому асимметрия должна вызывать подозрения.
- Неровные края. У здоровой родинки они ровные, а меланома имеет зубчатые очертания.
- Окрас родинки. Правильная родинка должна быть окрашена равномерно, а не быть "разноцветной".
- Размер родинки. Опасно, если длина или ширина родинки больше шести сантиметров.
- Динамика. Если родинка со временем увеличивается, это считается плохим признаком.
Врачи-онкологи разработали специальную систему диагностики меланомы - ABCD
А - Asymmetry - асимметрия пигментного пятна,
В - Border irregularity - неровность границ,
С - Colour variegation - неравномерность окраски,
D - Diameter - диаметр более 6 мм.
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