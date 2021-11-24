Лікар назвав способи, як відрізнити звичайну родимку від злоякісної
Фото: Лікар назвав способи, як відрізнити звичайну родимку від злоякісної (freepik)
Родимки на тілі є у кожної людини, але в деяких випадках з родимки може утворитися ракова пухлина - меланома.
За якими ознаками можна визначити, що ваша родимка небезпечна, пише IZ.
За словами лікаря, будь-яка родимка - це скупчення меланоцитів, тобто клітин, що виробляють пігмент. За певних умов ці клітини можуть мутувати, що призводить до утворення пухлини.
Є ознаки, за якими можна визначити, що з родимкою щось не так
- Асиметрія. Звичайні, безпечні родимки симетричні, тому асиметрія повинна викликати підозри.
- Нерівні краї. У здорової родимки вони рівні, а меланома має зубчасті обриси.
- Забарвлення родимки. Правильна родимка повинна бути пофарбована рівномірно, а не бути "різнобарвною".
- Розмір родимки. Небезпечно, якщо довжина або ширина родимки більше шести сантиметрів.
- Динаміка. Якщо родимка з часом збільшується, це вважається поганою ознакою.
Лікарі-онкологи розробили спеціальну систему діагностики меланоми - ABCD
А - Asymmetry - асиметрія пігментної плями,
В - Border irregularity - нерівність кордонів,
С - Colour variegation - нерівномірність забарвлення,
D - Diameter - діаметр більше 6 мм.
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