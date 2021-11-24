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Лікар назвав способи, як відрізнити звичайну родимку від злоякісної

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Середа 24 листопада 2021 07:00
Лікар назвав способи, як відрізнити звичайну родимку від злоякісної Фото: Лікар назвав способи, як відрізнити звичайну родимку від злоякісної (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Родимки на тілі є у кожної людини, але в деяких випадках з родимки може утворитися ракова пухлина - меланома.

За якими ознаками можна визначити, що ваша родимка небезпечна, пише IZ.

За словами лікаря, будь-яка родимка - це скупчення меланоцитів, тобто клітин, що виробляють пігмент. За певних умов ці клітини можуть мутувати, що призводить до утворення пухлини.

Є ознаки, за якими можна визначити, що з родимкою щось не так

  1. Асиметрія. Звичайні, безпечні родимки симетричні, тому асиметрія повинна викликати підозри.
  2. Нерівні краї. У здорової родимки вони рівні, а меланома має зубчасті обриси.
  3. Забарвлення родимки. Правильна родимка повинна бути пофарбована рівномірно, а не бути "різнобарвною".
  4. Розмір родимки. Небезпечно, якщо довжина або ширина родимки більше шести сантиметрів.
  5. Динаміка. Якщо родимка з часом збільшується, це вважається поганою ознакою.

Лікарі-онкологи розробили спеціальну систему діагностики меланоми - ABCD

А - Asymmetry - асиметрія пігментної плями,

В - Border irregularity - нерівність кордонів,

С - Colour variegation - нерівномірність забарвлення,

D - Diameter - діаметр більше 6 мм.

Раніше доктор Комаровський також назвав найшкідливішу і найкориснішу кашу.

Також лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту.

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