Комаровский назвал наихудшую кашу: "самое вредное, что можно только придумать"

Доктор Комаровский назвал самую вредную кашу, которая часто привлекает наше внимание красивыми пакетиками. Но лучше такую не покупать, так как в ней нет никакой пользы, зато много пустых углеводов, от которых нет никакого толку.

Об этом педиатр рассказал на своей странице в YouTube .

Педиатр не рекомендует покупать... овсянку, но речь идет об овсянке быстрого приготовления из пакетиков. Комаровский говорит, что это "самое вредное, что можно только придумать".

Чтобы овсянка была полезной, врач советует покупать и готовить крупу в хлопьях, которую нужно варить.

Вредной кашей доктор Комаровский также называет манку - кашу, которой кормили всех нас в детстве, а бабушки до сих пор продолжают подкармливать ею внуков.

Манная каша - это легкоусваиваемые углеводы, которые не дают ничего хорошего нашему организму. Самое полезное в крупе всегда в оболочке, которой манка по сути лишена при обработке.

Третьей крупой в списке, по мнению педиатра, является белый рис, который медик назвал "никаким". Ведь никакой пользы подобная каша не приносит.

Какие же каши являются полезными?

Доктор Комаровский говорит, что врачи всего мира вычислили семь самых полезных каш.

На первом месте стоит гречка, далее овсянка (помним - не из пакетиков), далее перловка, пшено, кукурузная крупа, бурый рис, а также льняная крупа.

По словам Комаровского, полезность каши зависит не только от того, какая это крупа, а еще от того, в чем мы эту кашу варим - в воде или в молоке.

К примеру, гречка при варке в молоке теряет свое железо. Это не значит, что это плохо, ведь железо можно получить и из других продуктов.