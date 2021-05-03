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Врач назвал самый опасный маринад для шашлыка: выделяет канцерогены

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 13:39
Врач назвал самый опасный маринад для шашлыка: выделяет канцерогены Фото: Шашлык в маринаде из уксуса очень опасен (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Майские праздники - всегда повод выбраться на природу и приготовить ароматный шашлык. Но есть маринады, которые очень вредны для мяса и могут стать смертельно опасными.

Об этом изданию Golos.ua рассказала врач-диетолог Ирина Морозова.

Эксперт предупреждает о главном правиле - шашлык не нужно мариновать слишком долго. Не делайте этого за сутки до приготовления. В таком случае все полноценные белки и железо потеряют свою структуру и полезные свойства. В результате вы получите бесполезный продукт, в котором не осталось ничего полезного.

Навсегда забудьте о маринаде на основе кефира и майонеза, поскольку мясные и молочные продукты несовместимы. Кефир препятствует усвоению организмом железа и белка, содержащегося в мясе.

Врач-диетолог Ирина Морозова добавляет, что опасными являются маринады, приготовленные на основе уксуса и майонеза.

Последний при воздействии высоких температур выделяет канцерогенные вещества. Кроме того, он очень жирный, а злоупотребление уксусом приводит к проблемам с желудочно-кишечным трактом и почками.

"В сочетании с мясом кефир препятствует усвоению железа и белка, то есть мало того, что вы вредите себе жареным мясом и тяжелой пищей, организм еще и не в состоянии изъять из нее ничего полезного – ни белка, ни микроэлементов. Мариновать мясо я бы посоветовала в тмине, луке, зелени и травах. И, конечно же, никому не рекомендую приобретать замаринованное мясо в магазинах – мало того, что оно низкого качества и от неизвестного производителя, так еще и срок годности, как правило, в нем истек еще "позавчера", – отметила она.

Читайте также, какое мясо нельзя брать для шашлыка.

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