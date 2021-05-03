Лікар назвав найнебезпечніший маринад для шашлику: виділяє канцерогени

Травневі свята-завжди привід вибратися на природу і приготувати ароматний шашлик. Але є маринади, які дуже шкідливі для м'яса і можуть стати смертельно небезпечними.

Експерт попереджає про головне правило-шашлик не потрібно маринувати занадто довго. Не робіть цього за добу до приготування. В такому випадку все повноцінні білки і залізо втратять свою структуру і корисні властивості. В результаті ви отримаєте даремний продукт, в якому не залишилося нічого корисного.

Назавжди забудьте про маринади на основі кефіру і майонезу, оскільки м'ясні та молочні продукти несумісні. Кефір перешкоджає засвоєнню організмом заліза і білка, що міститься в м'ясі.

Лікар-дієтолог Ірина Морозова додає, що небезпечними є маринади, приготовані на основі оцту і майонезу.

Останній при впливі високих температур виділяє канцерогенні речовини. Крім того, він дуже жирний, а зловживання оцтом призводить до проблем з шлунково-кишковим трактом і нирками.

"У поєднанні з м'ясом кефір перешкоджає засвоєнню заліза і білка, тобто мало того, що ви шкодите собі смаженим м'ясом і важкою їжею, організм ще й не в змозі вилучити з неї нічого корисного – ні білка, ні мікроелементів. Маринувати м'ясо я б порадила в кмині, цибулі, зелені і травах. І, звичайно ж, нікому не рекомендую купувати замариноване м'ясо в магазинах - мало того, що воно низької якості й від невідомого виробника, так ще й термін придатності, як правило, в ньому закінчився ще "позавчора", – зазначила вона.