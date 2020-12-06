Врач назвал реальные сроки окончания эпидемии коронавируса в Украине

В Украине за последний месяц ежедневно фиксируется 10-15 тысяч заражений. В связи с риском роста количества случаев правительство вводило так называемый карантин выходного дня. Однако ограничения дали локальные результаты и не сильно снизили число заразившихся в сутки. Вне зависимости от того, как власти будут пытаться сдерживать вирус в стране, заражаться и болеть COVID-19 в Украине перестанут уже осенью 2021 года. Врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский спрогнозировал окончание эпидемии.

По мнению медика, уже в сентябре 2021 года можно будет с уверенностью говорить о том, что часть населения Украины имеет устойчивый иммунитет к коронавирусу. При этом на образование социальной прослойки, устойчивой к вирусному агенту, повлияет несколько факторов – и вакцинация, и приобретенный иммунитет путем перенесения болезни. Об этом специалист рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Я надеюсь, что мы относительно благополучно войдем в следующую осень. С учетом того, что много людей переболеет, кто-то привьется. К сентябрю 2021 года может быть сформирована определенная иммунная прослойка, которая погасит накал эпидемии", – комментирует эксперт.

Специалист также сообщил, что многие, кто перенес COVID-19 получили специфический иммунитет, который принимает форму специальных Т-клеток, а не антител, которые являются маркерами перенесенной болезни.

"Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев. Столько определяются в крови антитела после перенесенного заболевания. Но иммунитет к вирусным заболеваниям обусловлен не только уровнем антител, но и специфически активированными лимфоцитами, "клеточным иммунитетом". Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями", – подчеркивает инфекционист.

При этом, по утверждениям доктора, вопрос касается только той формы коронавиурса, которая сейчас распространяется в Украине. Если в Европу "войдет" новый штамм вируса, история будет развиваться совсем иначе.

"Но только, если сбежавшие в Нидерландах норки с мутировавшим вирусом не разнесут новый вирус, от которого эта вакцина иммунитета не дает", – добавил эпидемиолог.

До этого Галимский также рассказывал, кому можно будет не проходить вакцинацию.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.