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Врач-эпидемиолог рассказал, кому можно не делать вакцинацию

Воскресенье 06 декабря 2020 09:48
Врач-эпидемиолог рассказал, кому можно не делать вакцинацию
Вакцина от коронавируса в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

Переболевшие коронавирусом могут не иметь антител, но при этом обладать иммунитетом. Эта группа людей может не нуждаться в вакцине от коронавирусной инфекции. При этом, специфическая защита организма от вирусного агента может сохраняться на протяжении нескольких лет, а не месяцев, как считалось ранее. Детальнее о том, кому можно не делать прививку и что происходит с иммунитетом к COVID-19 у переболевших – рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

Как медик рассказал в комментарии OBOZREVATEL, мнение о том, что иммунитет к коронавирусу сохраняется в течение 6 месяцев – неверно.

"Неправильно говорить, что иммунитет к коронавирусу сохраняется до 6 месяцев", – подчеркнул он.

По словам медика, иммунитет к вирусному заболеванию определяется не только наличием антител, которые действительно со временем исчезают. Он определяется еще и "клеточным иммунитетом", то есть наличием в организме "специфически активированных лимфоцитов".

"Сколько сохраняются они, мне трудно сказать. Могут годами, могут десятилетиями. COVID-19 – инфекция новая, малоизученная. Но я надеюсь, что у большинства переболевших и привитых, по крайней мере, несколько лет иммунитет сохраняться будет. Хотя уже сейчас есть сообщения о повторно заболевших", – резюмировал медик.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в 2021 году в Украине планируют вакцинировать от коронавируса половину населения. Это почти 21 миллион человек.

Также стали известны детали ужесточенного карантина в январе в Украине. В следующем месяце планируют закрыть школы, рестораны и фитнес-центры. При этом будут работать горнолыжные курорты и церкви.

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