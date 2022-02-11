ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Врач назвал первые симптомы спинального инсульта: слабость и депрессия

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 17:12
Врач назвал первые симптомы спинального инсульта: слабость и депрессия Симптомы спинального инсульта (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно слово инсульт у нас связано с опасным состоянием, когда поражаются кровеносные сосуды мозга. Однако, такие проблемы могут возникать не только в голове, но и в спине.

Об этом заявил нейрохирург, доктор медицинских наук Бабак С. Джахроме, пишет Northwеstern Medicine.

В частности, боль в шее или руке, которые приводят к слабости, онемению или параличу – первые симптомы спинального инсульта. Это заболевание вызвано блокированием кровотока к позвоночнику.

Врач говорит, что если спинной мозг не содержит питательных веществ и кислорода, его клетки повреждаются и даже умирают.

Также эксперт добавил, что к основным факторам, которые могут нарушить кровоток в позвоночнике, относят кровяные сгустки. Это когда сужаются артерии из-за накопления бляшек, которые вызываются высоким уровнем "плохого" холестерина в крови или повышенным давлением.

Кроме того, кровоизлияния в спинной мозг, которые развиваются из-за гипертонии, а также спинальной аневризмы-выпячивания, вызванные слабостью в стенках артерий.

Какие симптомы

Симптомы очень быстро развиваются и могут различаться в зависимости от того, какая часть позвоночника поражена инсультом. Состояние требует немедленной госпитализации и лечения. Однако все это может привести к параличу или даже смерти.

Врач назвал отдаленные последствия спинального инсульта:

  • Физическая слабость и паралич;
  • Потерю чувствительности в руке или ноге;
  • Трудности с дыханием;
  • Общие боли;
  • Недержание мочи или кала;
  • Сексуальные проблемы;
  • Нарушения психического здоровья, депрессия.

Однако специалист отмечает, что такие поражения позвоночника возникают крайне редко.

Ранее мы сообщали, что врач назвал причины учащения инсультов у молодых украинцев.

Также мы писали, что ученые рассказали о популярном обезболивающее, которое может привести к инсульту.

Читайте РБК-Украина в Google News
LITE
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022