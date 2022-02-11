Врач назвал первые симптомы спинального инсульта: слабость и депрессия

Обычно слово инсульт у нас связано с опасным состоянием, когда поражаются кровеносные сосуды мозга. Однако, такие проблемы могут возникать не только в голове, но и в спине.

Об этом заявил нейрохирург, доктор медицинских наук Бабак С. Джахроме, пишет Northwеstern Medicine .

В частности, боль в шее или руке, которые приводят к слабости, онемению или параличу – первые симптомы спинального инсульта. Это заболевание вызвано блокированием кровотока к позвоночнику.

Врач говорит, что если спинной мозг не содержит питательных веществ и кислорода, его клетки повреждаются и даже умирают.

Также эксперт добавил, что к основным факторам, которые могут нарушить кровоток в позвоночнике, относят кровяные сгустки. Это когда сужаются артерии из-за накопления бляшек, которые вызываются высоким уровнем "плохого" холестерина в крови или повышенным давлением.

Кроме того, кровоизлияния в спинной мозг, которые развиваются из-за гипертонии, а также спинальной аневризмы-выпячивания, вызванные слабостью в стенках артерий.

Какие симптомы

Симптомы очень быстро развиваются и могут различаться в зависимости от того, какая часть позвоночника поражена инсультом. Состояние требует немедленной госпитализации и лечения. Однако все это может привести к параличу или даже смерти.

Врач назвал отдаленные последствия спинального инсульта:

Физическая слабость и паралич;

Потерю чувствительности в руке или ноге;

Трудности с дыханием;

Общие боли;

Недержание мочи или кала;

Сексуальные проблемы;

Нарушения психического здоровья, депрессия.

Однако специалист отмечает, что такие поражения позвоночника возникают крайне редко.