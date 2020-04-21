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Лікар назвав новий симптом коронавіруса: про нього ви ще не знали

STYLERКоронавірус    21.04.2020 - 09:58
Лікар назвав новий симптом коронавіруса: про нього ви ще не знали
У коронавіруса з'явився новий симптом (фото: РБК-Україна)

Лікарі назвали новий симптом коронавіруса, пов'язаний з кашлем

Коронавірус в Україні заразив 5710 осіб, з них померли 151, 359 пацієнтів вилікувались від інфекції. Ізраїльський лікар розповів про новий і несподіваний симптом COVID-19, який можна сплутати з ознакою ГРВІ. Медик повідомив, що кашель з мокротою може вказувати на те, що людина хвора коронавірусом і їй необхідно зробити тест для точного встановлення діагнозу.

За словами медика, у 36% інфікованих зустрічався саме цей симптом.

"У 97% - температура. У 76% людей - слабкість і біль у м'язах. У 67% - сухий кашель, у 36% - кашель з мокротою", - повідомив ізраїльський лікар Борис Бріль "Обозревателю".

Також доктор розвіяв міф про діагностику COVID-19 методом затримки дихання. Спосіб полягає в тому, щоб на 10 секунд затримати дихання, якщо вам вдалося це зробити - коронавіруса у вас немає. Але Борис Бріль називає це фейком і способом від шарлатанів.

Нагадаємо, що найчастіші симптоми коронавіруса це:

  • підвищення температури тіла;
  • стомлюваність;
  • сухий кашель.

У деяких інфікованих можуть також спостерігатися:

  • болі в м'язах і суглобах;
  • закладеність носа;
  • виділення з носа;
  • біль у горлі;
  • діарея.

Як ми раніше писали, вчені виявили шокуючий зв'язок смогу і коронавіруса.

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