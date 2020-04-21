Смог и коронавирус: ученые выявили шокирующую связь

Коронавирус и смог связаны между собой (фото: РБК-Украина)

Высокая загрязненность воздуха может усугублять течение коронавируса

Коронавирус в мире инфицировал около 2,5 миллиона людей, в некоторых городах загрязненность воздуха еще более усугубляет ситуацию с инфекцией. В этом уверена представитель МОЗ Мария Нейра. Она считает, что смог может увеличить риск смерти от COVID-19 или серьезно усложнять выздоровление человека.

Сотрудница Всемирной организации здравоохранения сообщила, что скоро будет подготовлена карта загрязненных городов мира на основе базы данных МОЗ, также этим странам будет предложен план по преодолению пандемии коронавируса. Об этом Нейра сообщила в интервью BBC.

Мария уточнила, что в первую очередь, это касается стран Латинской Америки и Азии. В этих регионах давно существует проблема с чистым воздухом.

Ученые из Университета Гарварда в Америке провели исследование и выяснили, что уровень смертности от коронавируса на 15% выше в тех районах, где степень загрязнения воздуха выросла даже не критически.

Такую точку зрения озвучили и сотрудники кафедры эпидемиологии Мюнхенского университета им. Людвига-Максимилиана в ФРГ. По словам ученых, "тяжесть протекания коронавирусной инфекции может усиливаться из-за наличия в воздухе загрязняющих частиц".

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