Врач из Львова рассказал о тяжелых осложнениях после COVID-19: появляются тромбы

Медик назвал осложнения от коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Украинский врач рассказал об осложнениях после коронавируса

Львовский врач из Клинической больницы первой медицинской помощи рассказал о печальных новостях. Все чаще в учреждение попадают люди с осложнениями после коронавируса. У пациентов диагностируют венозные тромбы и тромбоз сосудов кишечника. Из-за того, что люди обращаются за помощью слишком поздно, спасти удается не всех.

"В последнее время к нам все чаще попадают пациенты, у которых мы диагностируем венозные тромбозы, которые образуются в глубоких и поверхностных венах нижних конечностей, а также мезентериальный тромбоз, когда тромб попадает в просвет сосудов тонкой кишки и приводит к нарушению кровоснабжения", - рассказал Гнат Герич изданию "ZAHID.net".

По словам медика, эти осложнения и вызывает COVID-19. При тромбозе сосудов у пациента есть очень мало времени на обращение в больницу. Если это время упущено - пациента спасти нельзя.

"Впрочем, большинство пациентов страдают боль и обращаются слишком поздно, когда из-за отсутствия кровоснабжения уже начинается некроз. Тогда приходится удалять тромб из уже мертвыми фрагментами тонкой кишки. И если поражена уже вся кишка, такого пациента спасти не удается", - сказал доктор.

Он советует украинцам не терпеть боль, а сразу же обращаться к специалистам за медицинской помощью.

"При мезентериальном тромбозе возникают внезапные резкие боли в животе, которые также могут быть схваткообразными. Возникает тошнота, рвота, вздутие кишечника. Температура может подняться до 37 градусов. Если интенсивность боли оценивать по 10-балльной шкале, то при этом тромбозе ее интенсивность равна 9 баллам", - отметил врач.

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