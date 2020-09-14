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Гриппом и коронавирусом нельзя заболеть одновременно: побеждает один

Понедельник 14 сентября 2020 08:24
Гриппом и коронавирусом нельзя заболеть одновременно: побеждает один
Гриппом и коронавирусом нельзя заболеть одновременно (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Вирусолог рассказала, почему нельзя одновременно заболеть гриппом и COVID-19

Гриппом и коронавирусом невозможно заболеть в одно и то же время. Между вирусами происходит своеобразная конкуренция и побеждает только один из них. Такую точку зрения озвучил врач-вирусолог доктор медицинских наук Алла Мироненко.

По ее словам, в одну клетку обычно не попадают два вируса, так как при инфицировании человека выделяется интерферон - защитный белок. Именно он не пускает в клетку другие вирусы. Медик объяснила, что осенью к нам попадет новый циркулирующий вирус, а это COVID-19, а не грипп, пишет "Обозреватель".

Коронавирус и грипп бьют по одинаковым органам. К ним относятся легкие и дыхательные пути. Таким образом, осенью может происходить "конкуренция вирусов" за эти локации в организме человека.

Медик отметила, что если вы заболели гриппом, это не значит защиту от коронавируса. Грипп точно также приводит к смерти человека, если тот в группе риска.

Напомним, что грипп, как и коронавирус вызывает высокую температуру и дает осложнения на другие органы.

Кстати, в Украине начали разрабатывать уникальную тест-систему, которая поможет отличить грипп, парагрипп от коронавируса.

А также мы рассказывали о том, что в Украине COVID-19 может вытеснить другая опасная болезнь.

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