ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Лікар зі Львова розповів про важкі ускладнення після COVID-19: з'являються тромби

Львів, Понеділок 14 вересня 2020 11:43
Лікар зі Львова розповів про важкі ускладнення після COVID-19: з'являються тромби
Медик назвав ускладнення від коронавіруса (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український лікар розповів про ускладнення після коронавірусу

Львівський лікар з Клінічної лікарні першої медичної допомоги розповів про сумні новини. Все частіше в установу потрапляють люди з ускладненнями після коронавірусу. У пацієнтів діагностують венозні тромби і тромбоз судин кишечника. Через те, що люди звертаються за допомогою надто пізно, врятувати вдається не всіх.

"Останнім часом до нас все частіше потрапляють пацієнти, у яких ми діагностуємо венозні тромбози, які утворюються в глибоких і поверхневих венах нижніх кінцівок, а також мезентеріальний тромбоз, коли тромб потрапляє у просвіт судин тонкої кишки і призводить до порушення кровопостачання", - розповів Гнат Герич виданню "ZAHID.net".

За словами медика, ці ускладнення і викликає COVID-19. При тромбозі судин у пацієнта є дуже мало часу на звернення в лікарню. Якщо цей час згаяно - врятувати пацієнта не можна.

"Втім, більшість пацієнтів страждають на біль і звертаються надто пізно, коли через відсутність кровопостачання вже починається некроз. Тоді доводиться видаляти тромб з вже мертвими фрагментами тонкої кишки. І якщо уражена вже вся кишка, такого пацієнта врятувати не вдається", - сказав доктор.

Він радить українцям не терпіти біль, а відразу звертатися до фахівців за медичною допомогою.

"При мезентеріальному тромбозі виникають раптові різкі болі в животі, які також можуть бути переймоподібними. Виникає нудота, блювання, здуття кишківника. Температура може піднятися до 37 градусів. Якщо інтенсивність болю оцінювати за 10-бальною шкалою, при цьому тромбозі її інтенсивність дорівнює 9 балам", - зазначив лікар.

Як ми раніше писали, вірусолог розповіла, чому не можна одночасно захворіти грипом і COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся