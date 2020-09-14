Лікар зі Львова розповів про важкі ускладнення після COVID-19: з'являються тромби

Медик назвав ускладнення від коронавіруса (колаж РБК-Україна)

Український лікар розповів про ускладнення після коронавірусу

Львівський лікар з Клінічної лікарні першої медичної допомоги розповів про сумні новини. Все частіше в установу потрапляють люди з ускладненнями після коронавірусу. У пацієнтів діагностують венозні тромби і тромбоз судин кишечника. Через те, що люди звертаються за допомогою надто пізно, врятувати вдається не всіх.

"Останнім часом до нас все частіше потрапляють пацієнти, у яких ми діагностуємо венозні тромбози, які утворюються в глибоких і поверхневих венах нижніх кінцівок, а також мезентеріальний тромбоз, коли тромб потрапляє у просвіт судин тонкої кишки і призводить до порушення кровопостачання", - розповів Гнат Герич виданню "ZAHID.net".

За словами медика, ці ускладнення і викликає COVID-19. При тромбозі судин у пацієнта є дуже мало часу на звернення в лікарню. Якщо цей час згаяно - врятувати пацієнта не можна.

"Втім, більшість пацієнтів страждають на біль і звертаються надто пізно, коли через відсутність кровопостачання вже починається некроз. Тоді доводиться видаляти тромб з вже мертвими фрагментами тонкої кишки. І якщо уражена вже вся кишка, такого пацієнта врятувати не вдається", - сказав доктор.

Він радить українцям не терпіти біль, а відразу звертатися до фахівців за медичною допомогою.

"При мезентеріальному тромбозі виникають раптові різкі болі в животі, які також можуть бути переймоподібними. Виникає нудота, блювання, здуття кишківника. Температура може піднятися до 37 градусів. Якщо інтенсивність болю оцінювати за 10-бальною шкалою, при цьому тромбозі її інтенсивність дорівнює 9 балам", - зазначив лікар.

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