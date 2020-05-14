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Врач из Киева победил COVID-19 и описал симптомы: темнеет в глазах

STYLERКоронавирус    14.05.2020 - 16:47
Врач из Киева победил COVID-19 и описал симптомы: темнеет в глазах
Коронавирус в Украине (коллаж РБК-Украина)

Пернесший коронавирус врач рассказал о тяжелых симптомах COVID-пневмонии

Коронавирус победил врач-невролог из Киева. Алексей Арефьев, работающий в Городской клинической больнице №1 рассказал о том, что болезнь протекала очень тяжело - с двусторонней коронавирусной пневмонией.

Видео с врачом, победившим COVID-19, показал Виталий Кличко во время брифинга в четверг, 14 мая.

Медик говорит, что полной мерой начал понимать серьезность ситуации только тогда, когда начал чувствовать недостаток воздуха при простых ежедневных действиях - ходьбе, разговору по телефону.

"Когда начинаешь кашлять, а в конце этого приступа у тебя темнеет в глазах, - сказал Арефьев и добавил - сначала тебе хватает дыхание прохладным воздухом под открытым окном, а потом тебе недостаточно даже кислорода, который подают тебе постоянно".

Врач напомнил, что коронавирус - это не фейк, и посоветовал украинцам беречь себя и окружающих, придерживаясь ограничений.

Врач во время брифинга Виталия Кличко рассказал, как перенес коронавирус (видео: YouTube/КМДА)

Ранее мы писали, как в Украине будут работать детские садики после открытия, и когда они могут возобновить свою работу.

Также в Минздраве предупредили, что в Украине может произойти вспышка еще одной опасной инфекционной болезни, что является одной из первых причин смертности украинцев после рака и сердечно-сосудистых болезней.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Виталий КличкоКоронавирус
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