Локдаун, конец пандемии и ковид-диссиденты: врач-инфекционист ответил на важные вопросы

Врач-инфекционист Александр Герасун (коллаж: РБК-Украина)

Известный врач Александр Герасун ответил на вопросы по коронавирусу и локдауну, которые интересуют всех украинцев

В Украине продолжается обсуждение введения жесткого карантина из-за постоянного роста количества больных коронавирусом людей.

Нужно ли введение строгих методов для уменьшения больных, как бороться с теми, кто до сих пор не верит в коронавирус, как сезонная эпидемия гриппа повлияет на COVID-19 – рассказал в интервью РБК-Украина известный врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней ЛНМУ им. Даниила Галицкого Александр Герасун.

Пандемия коронавируса пойдет на спад не раньше весны 2021 года и очень многое будет зависеть от введения вакцины

Прогнозировать спад пандемии довольно трудно, но большинство ученых считает, что это произойдет не раньше, чем весной 2021 года. И думаем, что на это повлияет внедрение вакцинации. Сейчас на доклинических и ранних клинических исследованиях находится около 150 вакцинальных препаратов. На третью стадию исследования прошли девять. Все они являются достаточно эффективными, то есть, европейские, китайские, американские препараты в своем большинстве показывают эффективность более 90%. Но даже эффективности более 50% должно хватить для борьбы с пандемией при охвате прививками достаточного количества населения.

Вакцинация от гриппа и соблюдение всех карантинных правил смогут снизить темп заболеваемости и гриппа, и коронавируса

По состоянию на сегодня заболеваемость гриппом минимальная. Плюс – много людей привилось. Ясно, что этого недостаточно для создания коллективного иммунитета, но все же довольно много. Мое личное мнение – эпидемии гриппа не будет. Аргументирую.

Дело в том, что и грипп, и коронавирусная инфекция передаются одинаково – воздушно-капельным путем. Если все будут носить маски, если у нас будет карантин, то не будут распространяться ни коронавирусная инфекция, ни какие-либо заболевания, которые передаются воздушно-капельным путем.

Если все же будет эпидемия гриппа, то здесь есть много разных мыслей. Первая, относительно прививок. Существует такая информация, что вирус гриппа и коронавирус имеют общие детерминанты, и что якобы вакцина от гриппа каким-то образом защищает и от заражения коронавирусом. Второе. И коронавирус, и грипп развиваются в клетках дыхательных путей. И есть вероятность, что они будут конкурировать между собой за возможность репродукции в этих клетках и будут угнетать друг друга.

Локдаун – не панацея от пандемии, но он способен стабилизировать ситуацию и уменьшить нагрузку на медиков

Да, локдаун по моему мнению, наиболее действенный метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции и вообще с пандемией. Об этом говорят и предыдущие результаты введения "карантина выходного дня": сегодня мы наблюдаем снижение ежедневной заболеваемости. Конечно, это не сможет остановить полностью развитие пандемии, но позволит ее замедлить, и снизить нагрузку на медицинскую систему. Конечно же, это еще и вопрос экономики, но его я не берусь обсуждать.

Врач-инфекционист Александр Герасун (фото: facebook.com/alexander.herasun)

Нам не нужно, чтобы люди верили в коронавирус, нам нужно, чтобы все придерживались противоэпидемических правил

Всегда есть те кто верят и те, кто не верят. Вера вообще абсолютно иррациональна. К сожалению, количество людей, которые не верят в COVID-19, прогрессивно уменьшается, и это обусловлено тем, что увеличивается заболеваемость. Теперь уже вряд ли кто-нибудь сможет сказать, что у него нет знакомого или родственника, который бы не болел коронавирусной инфекцией. И здесь можно сказать, что есть своеобразная карма. Люди, которые меньше всего в это верят – чаще болеют, а порой даже и умирают. Тут нет никакой мистики. Это объясняется очень просто – люди, которые не верят в коронавирус, не придерживаются эпидемических норм и поэтому чаще заражаются.

А возвращаясь к понятию веры – в конце концов, нам и нет нужды, чтобы в существование или опасность вируса верили. Нам необходимо обеспечить соблюдение противоэпидемических требований, и здесь уже стоит вопрос на уровне государства. У нас ввели закон, который позволяет штрафовать за отсутствие масок в общественных местах, это большое достижение. И если это будет максимально жестко, то и пандемия будет немного замедляться.

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