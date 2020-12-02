ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19

Среда 02 декабря 2020 14:34
Врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19
Медик рассказал, что нельзя делать при положительном тесте на COVID-19 (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Если вы получили положительный тест на коронавирус - не спешите отчаиваться и паниковать. Нервозность и паника могут только усугубить ситуацию. Первое, что нужно сделать - это позвонить семейному врачу. А чего делать абсолютно не стоит, рассказал врач-невролог Евгений Скрипник на своей Facebook-странице.

По словам врача, многие болезни начинаются с нервной системы, поэтому ее необходимо беречь. Главное не паниковать, уверяет Евгений Скрипник.

"Главное не паниковать. Мы все знаем, что большинство болезней от нервного перенапряжения (инфаркты, инсульты, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и многие другие). Берегите нервную систему!"— призывает доктор.

Медик сообщает, что не нужно сразу после теста записываться на КТ легких, в этом нет необходимости.

"Если заболели, спокойно обращайтесь к врачу. Без ажитации. Много пейте воды, старайтесь не сбивать температуру тела (если только выше 38,5). В случае ухудшения состояния — обращайтесь к врачу", - написал медик.

Также доктор приводит статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19.

"За 9 месяцев 2020 года умерло в Украине 378 315 человек (это официальные данные Государственной службы статистики Украины), от коронавируса умерли от этого количества 0,6% !!! То есть смертность 0,6% !!! За 9 месяцев от болезней сердечно-сосудистой системы - умерло 256 тысяч человек", - написал врач.

По его словам, даже учитывая коронавирус, смертность этого года меньше, чем в прошлом.

Как мы сообщали ранее, врач Павел Силковский рассказал про динамику COVID-19 и ненужность локдауна в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Коронавирус

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь