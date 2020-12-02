Врач рассказал, что нельзя делать, если вы получили положительный тест на COVID-19

Медик рассказал, что нельзя делать при положительном тесте на COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Если вы получили положительный тест на коронавирус - не спешите отчаиваться и паниковать. Нервозность и паника могут только усугубить ситуацию. Первое, что нужно сделать - это позвонить семейному врачу. А чего делать абсолютно не стоит, рассказал врач-невролог Евгений Скрипник на своей Facebook-странице.

По словам врача, многие болезни начинаются с нервной системы, поэтому ее необходимо беречь. Главное не паниковать, уверяет Евгений Скрипник.

"Главное не паниковать. Мы все знаем, что большинство болезней от нервного перенапряжения (инфаркты, инсульты, язвенные болезни желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет, гипертоническая болезнь и многие другие). Берегите нервную систему!"— призывает доктор.

Медик сообщает, что не нужно сразу после теста записываться на КТ легких, в этом нет необходимости.

"Если заболели, спокойно обращайтесь к врачу. Без ажитации. Много пейте воды, старайтесь не сбивать температуру тела (если только выше 38,5). В случае ухудшения состояния — обращайтесь к врачу", - написал медик.

Также доктор приводит статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и COVID-19.

"За 9 месяцев 2020 года умерло в Украине 378 315 человек (это официальные данные Государственной службы статистики Украины), от коронавируса умерли от этого количества 0,6% !!! То есть смертность 0,6% !!! За 9 месяцев от болезней сердечно-сосудистой системы - умерло 256 тысяч человек", - написал врач.

По его словам, даже учитывая коронавирус, смертность этого года меньше, чем в прошлом.

Как мы сообщали ранее, врач Павел Силковский рассказал про динамику COVID-19 и ненужность локдауна в Украине.