Врач Павел Силковский про COVID-19: болезнь пойдет на спад и без локдауна

Павел Силковский рассказал о позитивной динамике COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

В Украине коронавирус продолжает свою атаку и люди замерли в ожидании возможного скорого локдауна, к которому нас понемногу готовит правительство.

Нужен ли жесткий карантин и когда мы увидим улучшение ситуации с COVID-19 в стране – рассказал в интервью РБК-Украина известный врач-анестезиолог Павел Силковский.

Уменьшение количества заболевших коронавирусом мы сможем наблюдать уже в феврале 2021 года

В феврале мы увидим стойкую динамику уменьшения количества зараженных. Я пообщался со своими коллегами из инфекционной больницы, также ко мне обращаются пациенты. Мы уже видим определенную стабилизацию ситуации. Я посмотрел динамику появления больных за последнюю неделю. На прошлой неделе эта динамика постоянно увеличивалась, а на этой неделе цифры держатся на том же уровне и даже немного уменьшаются.

Конечно, это уменьшение может быть нестойким, но новых приростов нет. Допускаю, что ситуация может отличаться в разных регионах страны.

Небольшой всплеск заболеваемости мы сможем наблюдать с приближением новогодних праздников, так как люди будут отмечать в семейном кругу. Но потом пойдет постепенное снижение числа заболевших и оно уже будет стойким.

Болезнь пойдет на спад без всякого локдауна

Уже сейчас в Украине мы имеем большое число людей, которые переболели. Эти люди уже перестают быть переносчиками и таким образом, количество тех, кто переносит инфекцию - уменьшается. Нужно учитывать динамику не только тех, кто заболел, но и тех, кто уже выздоровел. Уже тысячи людей переболели. Есть основание полагать, что болезнь пойдет на спад без всякого локдауна.

Локдаун не поможет в борьбе с COVID-19, так как он не влияет на количество заболевших и тяжесть течения болезни и не влияет на общую смертность. Но жесткие или мягкие ограничения влияют на поток больных (людей, которые одновременно заболевают). Ограничения нужно вводить в том случае, если медицинская система не в состоянии справиться. Тогда нужно вводить более жесткие решения. Количество восприимчивых людей к вирусу не уменьшается и не увеличивается с введением локдауна.

Павел Силковский считает, что коронавирус пойдет на спад уже в феврале (фото: facebook.com/paul.silkovskyi)

Я считаю, что локдаун мало помогает в борьбе с коронавирусом. Это не лучший вариант, кроме того сейчас имеем некую стабилизацию. Не забывайте, в случае локдауна мы будем иметь массу других проблем, связанными с ограничениями. В том числе медицинских, таких как:

отсрочка плановых операций и госпитализаций

психологические проблемы

снижение экономических способностей

снижение доходов людей.

Если система здравоохранения справляется с потоком пациентов – лучше не вводить жесткие ограничения. Но наше взаимодействие друг с другом должно быть откорректировано с учетом эпидемиологических особенностей, в которых мы живем. Например, уже во многих супермаркетах есть такой плюс: вы заходите в одну дверь, а выходите – в другую. Не забывайте о социальной дистанции. В Германии, например, в магазине вы можете быть только с тележкой, которая обеспечивает дистанцию между людьми.

Для того чтобы остановить распространение инфекции, я бы не вводил локдаун. Нам нужно научиться с этим жить (ведь на сегодняшний день у нас много информации о нем), а не пытаться выжить в этих условиях. Да, вирус не собирается просто так уходить, как цунами и торнадо, но он может быть с нами определенное время, даже несколько лет. Но мы не можем столько времени жить в таких жестких ограничениях.

Эпидемия гриппа будет замаскированной

Я сам наблюдал во время первого карантина за людьми, которые переболели гриппом или другими ОРВИ. Когда в семьях этих людей кто-либо заболевал коронавирусом, эти люди не заражались. Это дает мне основание предполагать, что возможно, заболевание гриппом может давать перекрестный иммунитет с коронавирусом. Я не утверждаю этот факт, лишь предполагаю.

Эпидемия гриппа будет, но скорее всего она будет замаскированной из-за COVID-19, то есть не такой обширной, как она обычно бывает. То есть количество случаев будет меньше, чем обычно.

В любом случае большинство людей переболеет

Так называемый коллективный иммунитет к COVID-19 образуется. Уже много исследований подтвердили, что образуется стойкий и долгий иммунитет к заболеванию. В связи с этим эпидемия пойдет на спад и пойдет стабилизация. Надеюсь, уже этой весной.

Силковский уверен: коронавирус пойдет на спад без всякого локдауна (фото: facebook.com/paul.silkovskyi)

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