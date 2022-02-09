Лікар-імунолог пояснила, чому Омікрон такий небезпечний для дітей

В Україні зараз циркулює два штами коронавірусу - Дельта і Омікрон. Останній незабаром повинен витіснити попередній, але він представляє особливу небезпеку для дітей.

Про це повідомила лікар-імунолог Алла Волоха "Сьогодні".

Чому Омікрон небезпечний для дітей

Вже ні для кого не секрет, що новий штам супер-швидко поширюється. Відповідно, діти дуже швидко його "чіпляють".

"Цей штам Омікрон вірусу надзвичайно заразний, тому діти інфікуються набагато швидше", — розповіла Волоха.

Чому діти їм серйозно хворіють

Річ у тому, що раніше діти рідко хворіли Дельтою або уханьским штамом, а зараз інфекція циркулює між неповнолітніми по повній.

"Дуже багато дітей залишилися неімунними, тому що вони рідко хворіли на попередні штами вірусу, і вони не вакциновані", - повідомила імунолог.

До характерних симптомів Омікрону відносяться нежить, чхання, підвищення температури.

Для маленьких пацієнтів важкий перебіг захворювання може спровокувати непередбачувані наслідки.

"Для маленьких дітей ця вірусна інфекція небезпечна тим, що може бути ускладнена ураженням легенів. Дійсно можливий розвиток пневмонії. Може бути іноді навіть ураження і серця, і нервової системи", - сказала медик.

Пам'ятайте, що при тривожних симптомах у дитини слід негайно звернутися до лікаря!