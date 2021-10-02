Врач-эндокринолог назвала самый вредный кофе: забудьте про него!

Медик говорит, что сама любит кофе и не запрещает его своим пациентам. Но здесь, впрочем, как и во всем, нужно знать меру.

Какой же кофе пить нельзя?

Конечно же нельзя пить растворимый кофе, только натуральный, приготовленный из молотых зерен.

Кофе с коньяком - это табу. Такое сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца. Кроме того благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг.

А вот в этих случаях с кофе нужно быть осторожнее

Если вы кофеман, учтите, что кофе мочегонит. Не забывай пить больше воды.

Кофе вымывает кальцием, поэтому не пренебрегайте добавками с минералом.

Если вы придерживаетесь диеты, кофе тут не помощник. Напиток возбуждает аппетит.

Не пейте кипяток, чтобы не обжечь чувствительные ткани пищевода.

Еще несколько советов для кофеманов

Врач советует пить порцию "черной бодрости" в первой половине дня. Но если не можете удержаться и вечером, добавьте сливки или молоко, чтобы смягчить бодрящий эффект.

Не пейте кофе утром натощак, так как у напитка кислая среда. В пустом желудке утренний кофе приведет к излишнему образованию соляной кислоты, которая негативно будет воздействовать на слизистую.

Не заканчивайте трапезу чашечкой кофе, ведь нарушится процесс первичной обработки пищи ферментами. Идеально - выпить чашечку кофе через час после основной трапезы.

Кому от кофе следует отказаться совсем?

Откажитесь от напитка, если у вас есть генетическая непереносимость, истощение надпочечников, синдром хронической усталости.

"Люди с последним диагнозом, используют кофе, как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно", - добавила врач.