Врач-эндокринолог назвала самый вредный кофе: забудьте про него!
Доктор рассказала, какой кофе может навредить здоровью, а также поделилась, как и когда правильно пить напиток, и что нужно обязательно ввести в рацион, если вы кофеман.
Об этом рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в Instagram.
Медик говорит, что сама любит кофе и не запрещает его своим пациентам. Но здесь, впрочем, как и во всем, нужно знать меру.
Какой же кофе пить нельзя?
Конечно же нельзя пить растворимый кофе, только натуральный, приготовленный из молотых зерен.
Кофе с коньяком - это табу. Такое сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца. Кроме того благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг.
А вот в этих случаях с кофе нужно быть осторожнее
- Если вы кофеман, учтите, что кофе мочегонит. Не забывай пить больше воды.
- Кофе вымывает кальцием, поэтому не пренебрегайте добавками с минералом.
- Если вы придерживаетесь диеты, кофе тут не помощник. Напиток возбуждает аппетит.
- Не пейте кипяток, чтобы не обжечь чувствительные ткани пищевода.
Еще несколько советов для кофеманов
Врач советует пить порцию "черной бодрости" в первой половине дня. Но если не можете удержаться и вечером, добавьте сливки или молоко, чтобы смягчить бодрящий эффект.
Не пейте кофе утром натощак, так как у напитка кислая среда. В пустом желудке утренний кофе приведет к излишнему образованию соляной кислоты, которая негативно будет воздействовать на слизистую.
Не заканчивайте трапезу чашечкой кофе, ведь нарушится процесс первичной обработки пищи ферментами. Идеально - выпить чашечку кофе через час после основной трапезы.
Кому от кофе следует отказаться совсем?
Откажитесь от напитка, если у вас есть генетическая непереносимость, истощение надпочечников, синдром хронической усталости.
"Люди с последним диагнозом, используют кофе, как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно", - добавила врач.
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