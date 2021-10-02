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Врач-эндокринолог назвала самый вредный кофе: забудьте про него!

Новина українською →
Суббота 02 октября 2021 07:01
Врач-эндокринолог назвала самый вредный кофе: забудьте про него! Фото: Врач-эндокринолог назвала самый вредный кофе (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Доктор рассказала, какой кофе может навредить здоровью, а также поделилась, как и когда правильно пить напиток, и что нужно обязательно ввести в рацион, если вы кофеман.

Об этом рассказала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в Instagram.

Медик говорит, что сама любит кофе и не запрещает его своим пациентам. Но здесь, впрочем, как и во всем, нужно знать меру.

Какой же кофе пить нельзя?

Конечно же нельзя пить растворимый кофе, только натуральный, приготовленный из молотых зерен.

Кофе с коньяком - это табу. Такое сочетание провоцирует смертельно опасные аритмии сердца. Кроме того благодаря кофеину, алкоголь быстрее попадает в мозг.

А вот в этих случаях с кофе нужно быть осторожнее

  • Если вы кофеман, учтите, что кофе мочегонит. Не забывай пить больше воды.
  • Кофе вымывает кальцием, поэтому не пренебрегайте добавками с минералом.
  • Если вы придерживаетесь диеты, кофе тут не помощник. Напиток возбуждает аппетит.
  • Не пейте кипяток, чтобы не обжечь чувствительные ткани пищевода.

Еще несколько советов для кофеманов

Врач советует пить порцию "черной бодрости" в первой половине дня. Но если не можете удержаться и вечером, добавьте сливки или молоко, чтобы смягчить бодрящий эффект.

Не пейте кофе утром натощак, так как у напитка кислая среда. В пустом желудке утренний кофе приведет к излишнему образованию соляной кислоты, которая негативно будет воздействовать на слизистую.

Не заканчивайте трапезу чашечкой кофе, ведь нарушится процесс первичной обработки пищи ферментами. Идеально - выпить чашечку кофе через час после основной трапезы.

Кому от кофе следует отказаться совсем?

Откажитесь от напитка, если у вас есть генетическая непереносимость, истощение надпочечников, синдром хронической усталости.

"Люди с последним диагнозом, используют кофе, как внешний стимулятор, выпивая по 5-6 чашек в день, лишая организм возможности вырабатывать энергию самостоятельно", - добавила врач.

Ранее мы писали, как отличить хороший кофе от плохого, если вы не специалист.

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