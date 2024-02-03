Вправи, які допоможуть подолати біль у спині (відео)
Втомилися від болю в спині? Зняти біль у попереку можна в домашніх умовах за допомогою ефективних вправ на спину!
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як позбутися болю в попереку, щоб ваша спина радувала вас здоров'ям щодня.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".
Зміст
- Як відрізнити біль у нирках від болю у спині
- Куди звертатися якщо болить спина
- Як правильно спати, щоб не боліла спина
Як відрізнити біль у нирках від болю у спині
Біль у спині може виникати не лише внаслідок порушення нормальних топографо-анатомічних "взаємовідносин" між структурами хребта, але й через проблеми з нирками, які розташовані з обох боків тіла (трохи нижче грудної клітки) й буквально "впираються" у м'язи спини.
Відрізнити біль у нирках від болю в спині можна проаналізувавши симптоми - розташування болю, його тип і тяжкість.
Біль у нирках:
- відчувається збоку від хребта (частіше з одної сторони) - між нижньою частиною грудної клітки та стегнами
- зазвичай є гострим (якщо причина в камені) або тупим (якщо наявна інфекція)
- найчастіше є постійним
- не змінюється під час руху і не зникає без лікування
- може "віддавати" у внутрішню частину стегна чи нижню частину живота
- може супроводжуватися лихоманкою, ознобом, нудотою (блюванням), каламутною (темною) сечею, гострою потребою у сечовипусканні (із ймовірним больовим відчуттям) тощо
Біль у спині (дорсалгія):
- може відчуватися в будь-якому місці спини, проте найчастіше локалізується в нижній частині (або в одній із сідниць)
- є тупим (якщо проблема у м'язах) або схожим на гостре печіння (якщо проблема в нервах)
- може поширюватися на задню поверхню стегна або вниз по сідниці до гомілки (чи навіть стопи)
- може торкатися однієї або обох боків спини
- може посилюватися під час руху, внаслідок тривалого сидіння чи стояння
- може зменшуватися під час зміни положення тіла
- може змінюватися залежно від тривалості больових відчуттів
- може супроводжуватися м'язовим спазмом (у болючій ділянці), підвищеною чутливістю під час дотику, опухлістю, онімінням або слабкістю (в одній або обох ногах)
Куди звертатися якщо болить спина
Якщо спина болить сильно і впродовж тривалого часу, слід обов'язково звернутися до спеціалістів.
За умови, що біль терпимий, можна відвідати сімейного лікаря. Він вислухає ваші скарги, огляне проблемну ділянку та скерує подальші дії - можуть знадобитися деякі аналізи, додаткові види обстеження (рентген, КТ, УЗД тощо), а також консультація з неврологом чи іншими спеціалістами.
Якщо спина заболіла дуже різко, терпіти немає сили, а до терапевта "не пробитися", варто негайно їхати до відділення екстреної медичної допомоги (або ж у крайньому разі - викликати "швидку").
У деяких випадках (якщо ви точно знаєте, що проблема - не у внутрішніх органах) "розвантажити" поперек і швидко подолати біль у нижній частині спини допоможуть прості, але ефективні вправи.
Як правильно спати, щоб не боліла спина
Аби після сну нічого не боліло, експерти радять спати на спині, оскільки в такому положенні вага тіла розподіляється найбільш рівномірно.
Для того, щоб зберегти "природну кривизну" тіла, можна покласти під спину невелику подушку або згорнутий рушник.
Якщо ж на спині з якоїсь причини спати у вас не виходить, можна спробувати спати на різних боках. При цьому для додаткової "підтримки" радять покласти між колінами подушку.
Така поза сприяє розслабленню м'язів і розвантажує хребет.
Крім того, аби не боліла спина, варто:
- обрати оптимальний ортопедичний матрац (який би приймав форму вигинів тіла і розвантажував спину)
- спати на невеликій, тонкій і м'якій подушці (щоб шийний відділ хребта не "провалювався" чи, навпаки, не "випирав")
- дотримуватися режиму сну й спати не більше 7-9 годин підряд (аби уникнути перетискання нервових закінчень та деформації міжхребетних дисків)
Якщо попри всі намагання спина після сну все ж таки болить, у пригоді може стати спеціальна щоденна гімнастика.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чого категорично не можна робити при болях у спині.
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