Вправи, які допоможуть подолати біль у спині (відео)

Втомилися від болю в спині? Зняти біль у попереку можна в домашніх умовах за допомогою ефективних вправ на спину!

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як позбутися болю в попереку, щоб ваша спина радувала вас здоров'ям щодня.

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Як відрізнити біль у нирках від болю у спині

Біль у спині може виникати не лише внаслідок порушення нормальних топографо-анатомічних "взаємовідносин" між структурами хребта, але й через проблеми з нирками, які розташовані з обох боків тіла (трохи нижче грудної клітки) й буквально "впираються" у м'язи спини.

Відрізнити біль у нирках від болю в спині можна проаналізувавши симптоми - розташування болю, його тип і тяжкість.

Біль у нирках:

відчувається збоку від хребта (частіше з одної сторони) - між нижньою частиною грудної клітки та стегнами

зазвичай є гострим (якщо причина в камені) або тупим (якщо наявна інфекція)

найчастіше є постійним

не змінюється під час руху і не зникає без лікування

може "віддавати" у внутрішню частину стегна чи нижню частину живота

може супроводжуватися лихоманкою, ознобом, нудотою (блюванням), каламутною (темною) сечею, гострою потребою у сечовипусканні (із ймовірним больовим відчуттям) тощо

Біль у спині (дорсалгія):

може відчуватися в будь-якому місці спини, проте найчастіше локалізується в нижній частині (або в одній із сідниць)

є тупим (якщо проблема у м'язах) або схожим на гостре печіння (якщо проблема в нервах)

може поширюватися на задню поверхню стегна або вниз по сідниці до гомілки (чи навіть стопи)

може торкатися однієї або обох боків спини

може посилюватися під час руху, внаслідок тривалого сидіння чи стояння

може зменшуватися під час зміни положення тіла

може змінюватися залежно від тривалості больових відчуттів

може супроводжуватися м'язовим спазмом (у болючій ділянці), підвищеною чутливістю під час дотику, опухлістю, онімінням або слабкістю (в одній або обох ногах)

Куди звертатися якщо болить спина

Якщо спина болить сильно і впродовж тривалого часу, слід обов'язково звернутися до спеціалістів.

За умови, що біль терпимий, можна відвідати сімейного лікаря. Він вислухає ваші скарги, огляне проблемну ділянку та скерує подальші дії - можуть знадобитися деякі аналізи, додаткові види обстеження (рентген, КТ, УЗД тощо), а також консультація з неврологом чи іншими спеціалістами.

Якщо спина заболіла дуже різко, терпіти немає сили, а до терапевта "не пробитися", варто негайно їхати до відділення екстреної медичної допомоги (або ж у крайньому разі - викликати "швидку").

У деяких випадках (якщо ви точно знаєте, що проблема - не у внутрішніх органах) "розвантажити" поперек і швидко подолати біль у нижній частині спини допоможуть прості, але ефективні вправи.

Як правильно спати, щоб не боліла спина

Аби після сну нічого не боліло, експерти радять спати на спині, оскільки в такому положенні вага тіла розподіляється найбільш рівномірно.

Для того, щоб зберегти "природну кривизну" тіла, можна покласти під спину невелику подушку або згорнутий рушник.

Якщо ж на спині з якоїсь причини спати у вас не виходить, можна спробувати спати на різних боках. При цьому для додаткової "підтримки" радять покласти між колінами подушку.

Така поза сприяє розслабленню м'язів і розвантажує хребет.

Крім того, аби не боліла спина, варто:

обрати оптимальний ортопедичний матрац (який би приймав форму вигинів тіла і розвантажував спину)

спати на невеликій, тонкій і м'якій подушці (щоб шийний відділ хребта не "провалювався" чи, навпаки, не "випирав")

дотримуватися режиму сну й спати не більше 7-9 годин підряд (аби уникнути перетискання нервових закінчень та деформації міжхребетних дисків)

Якщо попри всі намагання спина після сну все ж таки болить, у пригоді може стати спеціальна щоденна гімнастика.