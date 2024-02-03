Упражнения, которые помогут преодолеть боль в спине (видео)
Устали от болей в спине? Снять боль в пояснице можно в домашних условиях с помощью эффективных упражнений на спину!
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как избавиться от болей в пояснице, чтобы ваша спина радовала вас здоровьем каждый день.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Apteka24, UroSvit, Liki24, "Актив-Центр".
Содержание
- Как отличить боль в почках от боли в спине
- Куда обращаться если болит спина
- Как правильно спать, чтобы не болела спина
Как отличить боль в почках от боли в спине
Боль в спине может возникать не только вследствие нарушения нормальных топографо-анатомических "взаимоотношений" между структурами позвоночника, но и из-за проблем с почками, которые расположены по обе стороны тела (чуть ниже грудной клетки) и буквально "упираются" в мышцы спины.
Отличить боль в почках от боли в спине можно проанализировав симптомы - расположение боли, ее тип и тяжесть.
Боль в почках:
- ощущается сбоку от позвоночника (чаще с одной стороны) - между нижней частью грудной клетки и бедрами
- обычно является острой (если причина в камне) или тупой (если имеется инфекция)
- чаще всего является постоянной
- не меняется во время движения и не исчезает без лечения
- может "отдавать" во внутреннюю часть бедра или нижнюю часть живота
- может сопровождаться лихорадкой, ознобом, тошнотой (рвотой), мутной (темной) мочой, острой потребностью в мочеиспускании (с вероятным болевым ощущением) и т.д.
Боль в спине (дорсалгия):
- может ощущаться в любом месте спины, однако чаще всего локализуется в нижней части (или в одной из ягодиц)
- является тупой (если проблема в мышцах) или похожа на острое жжение (если проблема в нервах)
- может распространяться на заднюю поверхность бедра или вниз по ягодице к голени (или даже стопе)
- может касаться одной или обеих сторон спины
- может усиливаться во время движения, в результате длительного сидения или стояния
- может уменьшаться при изменении положения тела
- может изменяться в зависимости от длительности болевых ощущений
- может сопровождаться мышечным спазмом (в болезненном участке), повышенной чувствительностью во время прикосновения, опухлостью, онемением или слабостью (в одной или обеих ногах)
Куда обращаться если болит спина
Если спина болит сильно и на протяжении длительного времени, следует обязательно обратиться к специалистам.
При условии, что боль терпима, можно посетить семейного врача. Он выслушает ваши жалобы, осмотрит проблемный участок и скоординирует дальнейшие действия - могут потребоваться некоторые анализы, дополнительные виды обследования (рентген, КТ, УЗИ и т.п.), а также консультация с неврологом или другими специалистами.
Если спина заболела очень резко, терпеть нет мочи, а к терапевту "не пробиться", следует немедленно ехать в отделение экстренной медицинской помощи (или в крайнем случае - вызвать "скорую").
В некоторых случаях (если вы точно знаете, что проблема - не во внутренних органах) "разгрузить" поясницу и быстро преодолеть боль в нижней части спины помогут простые, но эффективные упражнения.
Как правильно спать, чтобы не болела спина
Чтобы после сна ничего не болело, эксперты советуют спать на спине, поскольку в таком положении вес тела распределяется наиболее равномерно.
Для того чтобы сохранить "естественную кривизну" тела, можно положить под спину небольшую подушку или свернутое полотенце.
Если же на спине по какой-то причине спать у вас не получается, можно попробовать спать на разных боках. При этом для дополнительной "поддержки" советуют положить между коленями подушку.
Такая поза способствует расслаблению мышц и разгружает позвоночник.
Кроме того, чтобы не болела спина, стоит:
- выбрать оптимальный ортопедический матрас (принимающий форму изгибов тела и разгружающий спину)
- спать на небольшой, тонкой и мягкой подушке (чтобы шейный отдел позвоночника не "проваливался" или, наоборот, не "выпирал")
- соблюдать режим сна и спать не более 7-9 часов подряд (во избежание пережатия нервных окончаний и деформации межпозвоночных дисков)
Если при всех стараниях спина после сна все же болит, может пригодиться специальная ежедневная гимнастика.
Напомним, ранее мы рассказывали, чего категорически нельзя делать при болях в спине.
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