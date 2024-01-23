ВПО позбавлять виплат з 1 лютого. Як зберегти грошову допомогу

Частина переселенців з 1 лютого не отримуватимуть виплати, тому розроблено проект постанови про продовження виплати допомоги для ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 року та період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024-го.

Як зберегти допомогу від держави, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Міністерство соціальної політики.

Кому припинять виплати

У разі якщо внутрішньо переміщена особа, починаючи з 1 серпня 2023 року, отримувала грошову допомогу від держави, то її виплату буде припинено з 1 лютого 2024 року.

Як зберегти виплати чи подовжити

Виплати можуть подовжити за таких причин:

Якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 9444 грн;

Якщо у складі отримувачів є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми до досягнення ними шестирічного віку (включно); дітьми, хворими на тяжкі хвороби перелік яких вказаний у Постанові; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років і доглядають за ними; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку; а також фізичні особи, які надають соціальні послуги та отримують компенсацію за надання соціальних послуг, студенти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

Якщо у складі отримувачів є працездатна особа, яка протягом перших шести місяців, за які отримувала допомогу, сприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, зокрема, за сприянням служби зайнятості або зареєструвалася як фізична особа - підприємець та розпочала відповідну діяльність/особа, яка провадить незалежну професійну діяльність/або отримала допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання) та середньомісячний дохід якої протягом періоду, за який враховуються доходи, не перевищує трьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 7083 грн;

Варто знати, що загальний строк отримання допомоги не може перевищувати 12 місяців з місяця призначення, тобто продовжуватись виплата грошової допомоги ВПО ще строком на 6 місяців не буде.