Впливають на тривалість життя: які продукти не варто купувати в супермаркеті

У супермаркети можна знайти великий вибір різних продуктів. Деякі із них ваблять людей своїми смаковими якостями. Однак, не всі продовольчі товари, що потрапляють на магазинні прилавки, однаково корисні.

Про це повідомила дієтолог та нутриціолог Олена Новосьолова в Instagram .

Шкідливі продукти

За словами фахівця, не можна витрачати гроші на продукти, які завдадуть шкоди організму.

До списку шкідливих продуктів входить:

Сосисками та макаронами швидкого приготування - перероблене м’ясо, яке призводить до проблем із кишківником та зменшення тривалості життя

Сухий сніданок з молоком - користі немає взагалі, містить дуже багато цукру

Солодощі - призводять до інсулінорезистентності

Піца із колою - містить вуглеводи, перероблене м’ясо та багато цукру

Ковбаски та картопля фрі - перероблене м’ясо, насичений жир, вуглеводи та продукти глікації, які впливають на тривалість життя

Чипси, крекери - містять у складі неякісну олію та вуглеводи

Нутелла - суцільний цукор

Йогурт - багато цукру у складі

Дієтолог каже, що купувати такі продукти, а тим паче вживати на постійній основі - небезпечно для здоров’я.

Перевіряйте дату

Будь-який, навіть найякісніший продукт, може стати бомбою з годинниковим механізмом, якщо його зберігали неправильно.

Також у всіх товарів перевіряйте терміни придатності, і в разі найменших сумнівів, не беріть товар. Навіть при не закінченому терміні придатності, перевіряйте візуально доброякісність товару за запахом.

Обирайте необроблені продукти

Їжте сезонні овочі та фрукти, в них зазвичай мало хімії, адже вони ростуть у відкритому ґрунті в природних умовах.

Однак, при покупці, нюхайте і пробуйте на смак фрукти і овочі, якщо вони ароматні і смачні, швидше за все вони вирощені без застосування стимуляторів і активаторів.

Підсилювачі смаку, подовжувачі терміну зберігання та згущувачі найчастіше зустрічаються в йогуртах, твердому та плавленому сирах і печиві.

Додамо, що проконтролювати кількість продуктів з Е-добавками, що ви з’їли - дуже важко. Тому варто вивчати позначки перед покупкою товару, аби не зашкодити собі.