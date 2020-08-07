Впервые в Украине врач получил максимальное наказание за смерть младенца: подробности

Врач из Львова впервые в Украине получил максимальное наказание за смерть новорожденного. Кроме тюремного срока, акушера-гинеколога, а также больницу обязали выплатить родителям серьезную сумму морального и материального ущерба за погибшего сына.

Врач должен выплатить матери ребенка 300 тысяч гривен морального ущерба и 50 тысяч гривен - отцу ребенка. Еще по 30 тысяч гривен и 20 тысяч гривен соответственно им должна заплатить больница.

Трагедия произошла в третьей городской больнице Львова, что на Раппопорта, 8, в 2015 году. Акушер-гинеколог осмотрел пациентку, которую привезли около полуночи и сказал готовиться к родам. Пока женщина страдала от схваток, а ее муж заметил кровь, врач вместе с помощницей смотрели в коридоре телевизор, пишет Expres.online.

"Тогда роды у жены должен был принимать другой врач, но он уехал на курсы. Поэтому мы пошли на осмотр к этому. Уже с начала его поведение удивляло. Когда жена лежала на кушетке, он сказал ей встать, она была на 8-м месяце беременности, протянула руку, чтобы ей помог, и врач руку отпустил, когда жена еще не поднялась ", - рассказал отец умершего мальчика Николай Молоко.

Когда женщину привезли и положили в предродовое отделение, врач ушел вместе с акушеркой, сказав следить за схватками.

"Я заметил у жены выделение крови, сказал об этом медикам, те ответили, что это нормально. Врач приходил каждые три-четыре часа. Как-то пришел, почесал голову и сказал:" Я не знаю, почему ты не можешь родить ". При этом уверял, что все вроде нормально ", - говорит мужчина.

Впоследствии женщине на живот прикрепили специальные датчики, которые должны следить за сердцебиением ребенка.

"Я заметил цифры - сначала было 85, а потом резко 180, спросил, почему так. И снова ответ - так должно быть. Но потом тот аппарат вообще выключили", - добавляет Николай.

И хотя женщина говорила, что ей плохо и просила сделать кесарево сечение, врачи уверяли, что все идет по плану.

"Нас уверяли, что показаний для этого нет, мол, все женщины мучаются, и ты долженна, - рассказал мужчина и добавил, что около 8 утра врач стал давить на живот, чтобы выдавить ребенка.

"Потом акушерка вытащила малого и положила жене на живот, а я увидел, что ножка сына выкрученная... Вдруг ребенка забрали и положили на другой стол, начали делать массаж сердца. Сын не плакал", - рассказывает опечаленный отец.

Малыш родился с высоким весом в 4500 граммов. У него было гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. Мальчика перевели в реанимацию городской детской больницы, что на улице Орлика, 4. Его лечили восемь дней, впрочем, мальчик умер.

"Как мне объяснили, когда на 8-й день сын вышел из комы, его сердце не справилось. Считаю, если бы жене вовремя сделали кесарево сечение, он бы жил, - говорит отец. - Мы очень ждали сына, это был наш первенец. Уже и имя придумали - Миша".

Семья долго не могла оправиться от страшного горя. Со временем они решились на второго ребенка. Сегодня у них растет дочь Диана, ей два годика.

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