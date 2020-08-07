Вперше в Україні лікар отримав максимальне покарання за смерть немовляти: подробиці

Лікар зі Львова вперше в Україні отримав максимальне покарання за смерть новонародженого. Крім тюремного терміну, акушера-гінеколога, а також лікарню зобов'язали виплатити батькам серйозну суму матеріального збитку за загиблого сина.

Лікар має виплатити матері дитини 300 тисяч гривень морального відшкодування та 50 тисяч гривень - батькові дитини. Ще по 30 тисяч гривень та 20 тисяч гривень відповідно їм має заплатити лікарня.

Трагедія сталася в третій міській лікарні Львова, що на Раппопорта, 8, у 2015 році. Акушер-гінеколог оглянув пацієнтку, яку привезли близька опівночі і сказав готуватися до пологів. Поки жінка страждала від переймів, а її чоловік помітив кров, лікар разом з помічницею дивились в коридорі телевізор, пише Expres.online.

"Тоді пологи в дружини мав приймати інший лікар, але він поїхав на курси. Тож ми пішли на огляд до цього. Вже від початку його поведінка дивувала. Коли дружина лежала на кушетці, він сказав їй встати, вона була на 8-му місяці вагітності, простягнула руку, щоб їй допоміг, та лікар свою руку відпустив, коли дружина ще не піднялася", - розповів батько померлого хлопчика Микола Молоко.

Коли ж жінку привезли й поклали у передпологове відділення, лікар пішов разом за акушеркою, сказавши стежити за переймами.

"Я помітив у дружини виділення крові, сказав про це медикам, ті відповіли, що це нормально. Лікар приходив кожні три-чотири години. Якось прийшов, почухав голову й сказав: "Я не знаю, чому ти не можеш народити". При цьому запевняв, що все ніби нормально", - каже чоловік.

Згодом жінці на живіт прикріпили спеціальні датчики, які мали б стежити за серцебиттям дитинки.

"Я помітив цифри - спершу було 85, а потім різко 180. Запитав, чому так. І знову відповідь - так має бути. Але потім той апарат узагалі вимкнули", - додає Микола.

І хоча жінка казала, що їй зле і просила зробити кесарів розтин, лікарі запевняли, що все йде за планом.

"Нас запевняли, що показів для цього нема, мовляв, усі жінки мучаться, і ти мусиш, - розповів чоловік і додав, що близько 8 ранку лікар став тиснути на живіт, щоб вичавити дитину.

"Потім акушерка витягнула малого й поклала дружині на живіт, а я побачив, що ніжка сина викручена... Раптом дитину забрали й поклали на інший стіл, почали робити масаж серця. Син не плакав", - розповідає згорьований батько.

Малюк народився з високою вагою в 4500 грамів. В нього було гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи. Хлопчика перевели в реанімацію міської дитячої лікарні, що на вулиці Орлика, 4. Його лікували вісім днів, утім хлопчик помер.

"Як мені пояснили, коли на 8-й день син вийшов із коми, його серце не впоралося. Вважаю, якби жінці вчасно зробили кесарів розтин, він би жив, - каже батько. - Ми дуже чекали сина, це був наш первісток. Уже й ім’я придумали - Михайлик".

Родина довго не могла оговтатися від страшного горя. З часом вони наважилися на другу дитину. Сьогодні в них росте донечка Діана, їй два рочки.

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