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Меган Маркл восхитила мотивирующей цитатой

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 18:55
Меган Маркл восхитила мотивирующей цитатой
Меган Маркл и принц Гарри (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Меган Маркл и принц Гарри поделились с фанатами мотивирующими словами

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали в Instagram мотивирующую цитату. Герцогиня Сассекская с мужем поделились с фанатами словами, сказанными знаменитым английским архиепископом Десмонадом Туту.

Представители королевской семьи выложили картинку, на которой написана цитата активного борца с апартеидом и лауреата Нобелевской премии мира 1984 года.

"Творите хотя бы каплю добра там, где вы находитесь. Если все эти капельки потом собрать вместе, то они заполонят мир", - гласит надпись.

Меган Маркл восхитила мотивирующей цитатой

Цитата на странице Меган Маркл и принца Гарри в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Пользователи социальных сетей высоко оценили старания Меган Маркл и Гарри. Многие поклонники королевской четы называют этот пост "вдохновляющей и мотивирующей цитатой дня".

  • Пусть Господь продолжает благословлять, защищать и возвышать вас. Мы любим и ценим ваши усилия. Никогда не позволяйте никаким ненавистникам разрушать ваш союз, мы с вами!
  • Спасибо за такие слова! Мой день станет лучшим после этого!
  • Спасибо, Меган и Гарри, за добрые слова!
  • Отлично сказано!

Интересно, что Меган Маркл и ее муж частенько публикуют высказывания людей, чье мнение они ценят. Например, не так давно на их официальной странице в Instagram появились слова принцессы Дианы - мамы принца Гарри.

Меган Маркл восхитила мотивирующей цитатой

Цитата на странице Меган Маркл и принца Гарри в Instagram (instagram.com/sussexroyal)

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принца Гарри уличили во лжи.

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