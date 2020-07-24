Впервые в истории Украины орден "За мужество" получил 17-летний парень: потерял часть руки, но спас 5 детей

Орден "За мужество" в Украине впервые получил 17-летний парень (коллаж: РБК-Украина)

17-летний Александр Гаркуши награжден орденом "За мужество"

В Украине впервые в истории орден "За мужество" III степени получил молодой парень. 17-летний Александр Гаркуша из Днепропетровской области ценой своего здоровья спас жизни пятерых детей, когда выхватил у них гранату.

Также на мундире Александра есть несколько наград. Он получил орден "Ивана Сирка" III степени, и три медали – "За достойный поступок", "За верность национальной идее", "Защитник Отечества". Об этом сообщает газета "Експрес".

В прошлом году 1 июля Александр шел к своей девушке и по дороге заметил пятерых детей возрастом от 4 до 12 лет, которые игрались боеприпасом. Позже эксперты скажут, что это ВОГ 25 - боеприпас подствольного гранатомета.

Когда боеприпас загорелся, Александр знал, что у него есть четыре секунды до взрыва. Он выхватил его из рук детей, но выбросить не успел. Он позвонил своему отцу и сказал, что ему оторвало пальцы.

Отец героя быстро схватил из дома аптечку и прибежал на место инцидента. Мужчина рассказал, что у сына кишечник был снаружи, а на правой руке уцелел только мизинец. Также у парня были многочисленные осколочные ранения по всему телу.

Его отец сделал ему противошоковый укол – это и спасло жизнь герою, который потерял полтора литра крови. У него также была контузия II степени.

Когда Александр пришел в себя в больнице, то хотел отключиться от аппаратов, которые поддерживали его жизнь. Несколько дней он ничего кроме взрыва не помнил.

Что касается детей, то младший ребенок получил проникновенное ранение в живот, остальные отделались легкими ранениями или контузией. Все дети выздоровели, но если бы не Александр, то погибли бы.

Александр три с половиной месяца провел в больнице и перенес три клинические смерти и пять операций, шестую – на этой неделе. Врачи предлагали ему продолжить восстановление в санатории, но он вернулся к учебе, к своей роте.

Он мечтал стать военным и после 9 класса поступил в Криворожский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Далее планировал продолжить учебу в военном высшем учебном заведении.

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