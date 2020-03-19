ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Впервые за долгое время появились хорошие новости о коронавирусе

STYLERКоронавирус    19.03.2020 - 09:56
Впервые за долгое время появились хорошие новости о коронавирусе
Китай остановил коронавирус (фото: Twitter)

В эпицентре эпидемии в Китае за прошедшие сутки не зафиксировано новых заражений коронавирусом

Коронавирус в Китае остановлен. На момент 18 марта в Ухани не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19. В эпицентре эпидемии все постепенно возвращается к жизни. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей Facebook-странице.

"За минувшие сутки в полуторамиллиардном Китае зафиксировано всего 13 случаев заражения. При этом 12 зараженных привезли коронавирус из-за границы, только 1 зараженный выявлен, который подцепил вирус в своей стране", - написал Бутусов.

Журналист сообщил, что Китай начинает отменять меры карантина, восстанавливается нормальная работа страны. Накопленные запасы медицинского оборудования Китай начал передавать странам Европы и Азии, в которых эпидемия получила развитие. Вчера посол Китая провел переговоры с премьер-министром Украины на эту тему.

Отметим, что в Китае из полутора миллиардов человек переболели 90 тысяч. В некоторых регионах люди даже не болели.

"Жесткие меры карантина и полный запрет на выход из дома применялся только в очаге эпидемии - провинции Хубэй. Там вводились запреты на выход из дома гражданам, при этом власти полностью обеспечивали жизнеобеспечение и доставку всего необходимого прямо к дому", - отметил Бутусов.

Сейчас в Китае тестами обеспечено все население, а вскоре может появиться вакцина, которую уже испытывают в Японии.

Как мы ранее писали, в Киеве медсестры отказываются выходить на работу из-за карантина.

Коронавирус в Украине: появились подробности о новых зараженных Врачи придумали нетрадиционные методы спасения от коронавируса
Новости Украины КитайКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь