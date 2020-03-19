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Вперше за довгий час з'явилися хороші новини про коронавірус

STYLERКоронавірус    19.03.2020 - 09:56
Вперше за довгий час з'явилися хороші новини про коронавірус
Китай зупинив коронавірус (фото: Twitter)

В епіцентрі епідемії в Китаї за минулу добу не зафіксовано нових заражень коронавірусом

Коронавірус в Китаї зупинений. На момент 18 березня в Ухані не було зафіксовано жодного випадку зараження COVID-19. В епіцентрі епідемії все поступово повертається до життя. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй Facebook-сторінці.

"За минулу добу в півторамільярдному Китаї зафіксовано 13 випадків зараження. При цьому 12 заражених привезли коронавірус з-за кордону, тільки 1 заражений виявлений, який підчепив вірус у своїй країні", - пише Бутусов.

Журналіст повідомив, що Китай починає скасовувати заходи карантину, відновлюється нормальна робота країни. Накопичені запаси медичного обладнання Китай почав передавати країнам Європи і Азії, в яких епідемія отримала розвиток. Вчора посол Китаю провів переговори з прем'єр-міністром України на цю тему.

Відзначимо, що в Китаї з 1,5 мільярдів людей перехворіли 90 тисяч. В деяких регіонах люди навіть не хворіли.

"Жорсткі заходи карантину і повна заборона на вихід з будинку застосовувався тільки в осередку епідемії - провінції Хубей. Там вводилися заборони на вихід з дому громадянам, при цьому влада повністю забезпечували життєзабезпечення і доставку всього необхідного прямо до будинку", - зазначив Бутусов.

Зараз в Китаї тестами забезпечено все населення, а незабаром може з'явитися вакцина, яку вже випробовують в Японії.

Як ми раніше писали, у Києві медсестри відмовляються виходити на роботу через карантин.

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