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Впервые за 11 лет: стройная Кейт Миддлтон публично оголила ноги

STYLERПерсоны    09.08.2019 - 19:00
Впервые за 11 лет: стройная Кейт Миддлтон публично оголила ноги
Кейт Миддлтон показала стройные ножки (коллаж РБК-Украина)

Кейт Миддлтон показала стройные ножки и спортивную фигуру

Кейт Миддлтон в коротких обтягивающих шортах не только посетила ежегодную благотворительную парусную регату, но даже поучаствовала в заплыве.

Интересно, что герцогиня Кембриджская появилась на Кубке короля в Каусе с оголенными ногами - в таком образе Кейт Миддлтон никто не видел с 2008 года, пишут британские СМИ. Как оказалось, жена принца Уильяма оголила ноги впервые с момента вхождения в королевскую семью. 

Как видно на снимках, опубликованных изданием, 37-летняя Кейт выглядит очень веселой. И это несмотря на то, что ее команда в этой регате заняла последнее место. Для благотворительного мероприятия Миддлтон выбрала темно-синие обтягивающие шорты, белую спортивную олимпийку и синюю кепку. Также на ней было страховочное снаряжение.

Впервые за 11 лет: стройная Кейт Миддлтон публично оголила ноги

Кейт Миддлтон показала стройные ножки (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Поклонники королевской семьи отмечают, что ноги Кейт Миддлтон выглядят очень подтянутыми и стройными. Это и не странно, ведь всем известно, что мать троих детей регулярно занимается спортом.

Но не только на хорошую физическую форму своей любимицы обратили внимание фанаты Миддлтон. 

"Это первый случай, когда Кейт Миддлтон обнажила ноги с момента, как стала женой принца Уильяма. Перед этим лишь однажды ее видели в шортах. Это было в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне", - пишут западные таблоиды.

Впервые за 11 лет: стройная Кейт Миддлтон публично оголила ноги

Кейт Миддлтон в шортах (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

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