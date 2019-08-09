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4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала "неприличный" жест: появилось видео

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 12:30
4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала "неприличный" жест: появилось видео
Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Кейт Миддлтон повеселило поведение маленькой принцессы Шарлотты

Дочь Кейт Миддлтон 4-летняя принцесса Шарлотта, которая вместе с мамой, папой - принцем Уильямом, и старшим братом Джорджем посетила парусную регату на Кубок короля в Каусе, отличилась своим поведением.

Так, перед началом соревнований Кейт Миддлтон предложила деткам помахать толпе фанатов королевской семьи через окно. Но пока 6-летний Джордж спускался по лестнице, маленькая принцесса показала собравшимся "неприличный" жест - Шарлотта высунула язык.

4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала &quot;неприличный&quot; жест: появилось видео

Шарлотта высунула язык (twitter.com/InStyle)

Но никто, конечно же, не обиделся на девочку. Наоборот, пребывавшая в игривом настроении малышка очень насмешила всех присутствующих, в том числе и свою маму.

Принцесса Шарлотта рассмешила всех, показав язык

Как пишет журнал Hello!, пока Кейт Миддлтон и принц Уильям соревновались в парусной регате, Шарлотта и Джордж были с бабушкой и дедушкой по маминой линии - Кэрол и Майклом Миддлтон.

Скучать детям не приходилось: Джордж, например, успел примерять капитанскую кепку, а Шарлотта даже побывала внутри морского судна, что очень сильно ее увлекло.

4-летняя дочь Кейт Миддлтон показала &quot;неприличный&quot; жест: появилось видео

Скриншот из сайта (hellomagazine.com)

Тем временем, в Королевском дворце ходят слухи, что другие герцоги - Сассекские - Меган Маркл и принц Гарри хотят усыновить африканского малыша. Даже известно, из какой страны может быть ребенок, который станет братом для Арчи.

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