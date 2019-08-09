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Вперше за 11 років: струнка Кейт Міддлтон публічно оголила ноги

STYLERПерсони    09.08.2019 - 19:00
Вперше за 11 років: струнка Кейт Міддлтон публічно оголила ноги
Кейт Міддлтон показала стрункі ніжки (колаж РБК-Україна)

Кейт Міддлтон показала стрункі ніжки і спортивну фігуру

Кейт Міддлтон в коротких обтягуючих шортах не тільки відвідала щорічну благодійну вітрильну регату, але навіть взяла участь у запливі.

Цікаво, що герцогиня Кембриджська з'явилася на Кубку короля в Каусі з оголеними ногами - в такому образі Кейт Міддлтон ніхто не бачив з 2008 року, пишуть британські ЗМІ. Як виявилося, дружина принца Вільяма оголила ноги вперше з моменту входження в королівську сім'ю.

Як видно на знімках, опублікованих виданням, 37-річна Кейт виглядає дуже веселою. І це незважаючи на те, що її команда в цій регаті зайняла останнє місце. Для благодійного заходу Міддлтон вибрала темно-сині обтягуючі шорти, білу спортивну олімпійку і синю кепку. Також на ній було страхувальне спорядження.

Вперше за 11 років: струнка Кейт Міддлтон публічно оголила ноги

Кейт Міддлтон показала стрункі ніжки (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Шанувальники королівської сім'ї відзначають, що ноги Кейт Міддлтон виглядають дуже підтягнутими і стрункими. Це і не дивно, адже всім відомо, що мати трьох дітей регулярно займається спортом.

Але не тільки на хорошу фізичну форму своєї улюблениці звернули увагу фанати Міддлтон.

"Це перший випадок, коли Кейт Міддлтон оголила ноги з моменту, як стала дружиною принца Вільяма. Перед цим лише одного разу її бачили в шортах. Це було у вересні 2008 року на вечірці в стилі диско в Лондоні", - пишуть західні таблоїди.

Вперше за 11 років: струнка Кейт Міддлтон публічно оголила ноги

Кейт Міддлтон в шортах (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

До речі, в Королівському палаці ходять чутки, що герцоги Сассекські - Меган Маркл і принц Гаррі - хочуть усиновити африканського малюка.

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