Лікарі врятували воїна ЗСУ з важким пораненням голови: захиснику наново сформували череп

У Львові лікарі провели надскладну реконструктивну операцію, під час якої вдалося наново сформувати череп пацієнту - захиснику України, який на фронті отримав важке мінно-вибухове поранення голови.

Про це 30 березня передали на Facebook- сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

47-річний боєць ЗСУ Андрію із Запоріжжя, який з початку повномасштабного вторгнення російських загарбників добровільно долучився до лав Сил оборони України, на передовій в Донецькій області отримав поранення, потрапивши під ворожий мінометний обстріл.

Уламок снаряда поцілив військовому прямо в обличчя, а сталося це близько року тому.

"Із множинними осколковими пораненнями побратими евакуювали Андрія до найближчого медзакладу. Спершу захисника рятували лікарі в Покровську, потім у Дніпрі і зрештою - вже у Львові", - йдеться у публікації.

У бійця через тяжке поранення сталося запалення кістки, спричинене інфекцією - розвинувся остеомієліт. Пацієнта у такому стані оперувати було неможливо. Так, лікарі боролися із запальним процесом протягом 3 місяців, і в результаті їм вдалося перемогти інфекцію.

Тільки після цього щелепно-лицьові хірурги змогли розпочати підготовку чоловіка до операції з реконструкції черепа.

"За результатами комп'ютерної томографії спеціалісти виготовили титанові пластини для скроневої та виличної кісток, лобної ділянки, а також під очницю. І призначили день надскладної операції, над підготовкою до якої працювала ціла група медиків", - розповіли медики.

Команда хірургів у Національному реабілітаційному центрі "Незламні" розпочала втручання у розшарування тканин, які щільно зрослися за час боротьби із запаленням. Лікарі відокремили шкіру від м'язів і кісток, потім виличну кістку та повернули її в правильне положення.

Далі була проведена реконструкція дна орбіти, оскільки після поранення рухи очного яблука стали обмеженими. За допомогою протезу лікарі змогли підняти око, поставити у правильне фізіологічне положення та відновити рухливість.

Сама операція тривала 4 години, а вже на десятий день пан Андрій уже поїхав до рідного міста. Чоловік має намір після реабілітації повернутися на фронт і продовжити захищати батьківщину.

Пан Андрій після успішної операції у львівській лікарні (фото: facebook.com/1tmolviv)