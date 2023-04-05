Впервые в Украине младенцу пересадили кожу от посмертного донора. История маленького пациента

Львовские врачи впервые в Украине пересадили кожу годовалому ребенку от посмертного донора. Младенец накануне получил сложные ожоги подбородка, шеи и грудной клетки. К такой операции медики готовились несколько лет.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова на своей странице в Facebook .

Что известно об уникальной операции

Операцию провели в Детской больнице Святого Николая Первого медобъединения Львова.

"Андрейко получил ожоги 25% кожи: подбородка, шеи и грудной клетки. Его мама - Наталья - отвлеклась, чтобы приготовить сыну кашу. Через мгновение услышала крик, который не забудет никогда. Малыш потянул чайник за проволоку и перелил на себя кипяток. Ребенка сразу доставлен в ожоговый блок нашей больницы", - говорится в сообщении.

В реанимации команда анестезиологов всю ночь пыталась стабилизировать состояние ребенка. Докторам это удалось, но кожа мальчика местами была настолько поражена ожогами, что уже не могла восстановиться самостоятельно.

Андрюша имел 25% ожогов кожи (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)

Ожоговые хирурги решили пересадить малышу кожу от посмертного донора. Подобные операции уже десятилетиями проводятся за границей.

Отмечается, что к этому шагу львовские врачи готовились несколько лет. На базе одного из крупнейших ожоговых центров был создан первый в западных регионах Украины Банк кожи.

"Однолетний Андрюша стал первым малышом, чье лечение удалось начать с применением донорской кожи. И это сработало", - говорят врачи.

Львовские врачи несколько лет готовились к такой операции (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)

Медики сняли пораженные ткани тела и закрыли раны донорской кожей. Она не способна прижиться и может находиться на теле пациента в течение нескольких недель. Цель такой пересадки - защитить обожженные участки и создать максимально естественные условия, необходимые для скорейшего заживления ран.

Через несколько недель после этого Андрюша был готов к следующему шагу - закрытию раны собственной кожей. Сейчас маленький пациент уже дома. К своим врачам возвращается только на перевязки.

Ребенка ждет реабилитация. Мальчик должен делать упражнения, чтобы замедлить рост рубцов.

Сейчас Андрюшу ждет реабилитация (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)

Донорская кожа ускоряет выздоровление

"Создание Банков кожи сейчас актуально как никогда. Ведь ожоги - одна из самых частых причин травматизации военных и гражданских во время войны. Многих раненых доставляют именно во Львов", - заявляют медики.

Применение донорской кожи позволяет закрыть глубокие дефекты, наилучшим образом подготовить раны к дальнейшим операциям и ускорить выздоровление.

"Донорская кожа имеет ряд преимуществ по сравнению с синтетическими заменителями и способствует подготовке раны к закрытию собственной кожей. В США, например, применяют донорскую кожу для лечения уже около 40 лет. Но, к сожалению, раньше эта технология не была доступна в Украине", - отметил Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины.

Андрюша после операции уже дома (фото: Facebook/Первое медицинское объединение Львова)