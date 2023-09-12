Вперше в Україні! Мікрофільтроване молоко: історія від ферми до столу

Молоко - з найкращих ферм

Молоко для ТМ "Селянське" відбирають на найкращих фермах (фото: Люстдорф)

Перед початком виробництва мікрофільтрованого молока, фахівці "Люстдорф" проводили відбір ферм, що мали б надалі постачати їм молоко: представники компанії особисто пробували молоко та оцінювали його за органолептичними характеристиками (смак та запах).

"Постачальники молокосировини проходять ретельний відбір на відповідність до вимог нашого виробництва. Основні критерії відбору постачальників - якість та безпечність молокосировини, що виробляється господарством", - зауважує Олена Бідна.

Сьогодні "Люстдорф" закуповує молоко виключно у великотоварних ферм, які знаходяться у 7 областях України - Вінницькій, Хмельницькій, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській і Сумській. А щодня на переробку надходить понад 400 тонн молока!

Тож, як бачимо, вже на етапі відбору сировини, виробник мікрофільтрованого молока не лише дбає про здоров’я споживачів, а й забезпечує роботою тисячі працівників ферм у різних куточках країни, які доглядають за корівками у ці складні часи.

Що відбувається з молоком на заводі

Завод, де виробляється мікрофільтроване молоко ТМ "Селянське" (фото: Люстдорф)

З ферм ці величезні обсяги молока потрапляють вже безпосередньо на завод "Люстдорф".

І найперше - вони проходять лабораторний контроль. Потім направляються до відділення приймання молочної сировини.

Після приймання вона проходить ще один лабораторний контроль, а вже потім направляється безпосередньо на переробку шляхом новітньої для України технології. Її застосування зберігає природний і чистий смак молока.

"Молоко сепарується і подається в мікрофільтраційну установку, де проходить через керамічні мембрани. Очищене мікрофільтроване молоко пастеризується при температурі 72-75 градусів, охолоджується і надходить на фасування", - розповідає Любов Поліщук.

Які ж переваги мікрофільтрації?

Детальніше розглянемо технологію мікрофільтрації, яка в Україні наразі використовується лише при виробництві молока ТМ "Селянське".

Мікрофільтрація - це процес високотехнологічної фільтрації за допомогою керамічних мембран. Тобто, з їх допомогою йде очищення молока від бактерій та їхніх спор.

"Молоко спочатку підігрівається, а потім пропускається через мембранні фільтри. Бактерії та їхні спори, які є в молоці, затримуються на керамічних мембранах, і ми отримуємо добре очищене молоко, яке можемо при невисокій температурі потім пастеризувати й зберігати 21 день замість звичних 14-ти", - розповідає головний технолог "Люстдорф".

Отже, резюмуємо переваги мікрофільтрації:

найвищий ступінь очистки: керамічні мембрани з мікроотворами очищують сировину від бактерій та їхніх спор з ефективністю у 99,9%;

чисте молоко перед розливом в упаковку піддається "лагідній" пастеризації;

готовий продукт зберігає природний запах і смак, не набуваючи інших, специфічних присмаків;

має досить довгий термін зберігання - до 21 дня у холодильнику.

Смачно, як в дитинстві

Смакові якості мікрофільтрованого молока "Селянське" уже встигли оцінити тисячі українських родин. І, як свідчать результати опитування, проведеного у соціальних мережах, переважна більшість людей (понад дві тисячі схвальних відгуків!) - в захваті від нього.

При цьому українці відзначають не лише "природний і вершковий" смак мікрофільтрованого молока, який "ніби відносить у безтурботне дитинство", а й те, що "Люстдорф" навіть у складні для країни часи запроваджує інноваційні технології, щоб зробити свій продукт кращим.

"Дуже приємний смак. Натуральний і домашній, немов спогади з дитинства у бабусі в селі", - коментує Інна з Тернополя.

"Відмінне та дуже смачне молоко, яке вже полюбилось всій родині. Смак дитинства!" - говорить Анастасія з Житомира.

"Мені дуже сподобалось. Важливо, що знаходите можливості вводити нові технології в цей час", - пише киянин Дмитро.