Впервые в Украине! Микрофильтрованное молоко: история от фермы к столу

Молоко - с лучших ферм

Молоко для ТМ "Селянське" отбирают на лучших фермах (фото: Люстдорф)

Перед началом производства микрофильтрованного молока, специалисты "Люстдорф" проводили отбор ферм, которые должны в дальнейшем поставлять им молоко: представители компании лично пробовали молоко и оценивали его по органолептическим характеристикам (вкус и запах).

"Поставщики молокосырья проходят тщательный отбор на соответствие требованиям нашего производства. Основные критерии отбора поставщиков - качество и безопасность производимого хозяйством молокосырья", - отмечает Елена Бидна.

Сегодня "Люстдорф" закупает молоко исключительно у крупнотоварных ферм, которые находятся в 7 областях Украины - Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Сумской. А каждый день на переработку поступает более 400 тонн молока!

Как видим, уже на этапе отбора сырья, производитель микрофильтрованного молока не только заботится о здоровье потребителей, но и обеспечивает работой тысячи работников ферм в разных уголках страны, которые ухаживают за коровками в эти сложные времена.

Что происходит с молоком на заводе

Завод, где производится микрофильтрованное молоко ТМ "Селянське" (фото: Люстдорф)

С ферм эти огромные объемы молока попадают уже непосредственно на завод "Люстдорф".

И прежде всего - они проходят лабораторный контроль. Затем направляются в отделение приема молочного сырья.

После приема оно проходит еще один лабораторный контроль, а потом направляется непосредственно на переработку путем новейшей для Украины технологии. Ее применение сохраняет естественный и чистый вкус молока.

"Молоко сепарируется и подается в микрофильтрационную установку, где проходит через керамические мембраны. Очищенное микрофильтрованное молоко пастеризуется при температуре 72-75 градусов, охлаждается и поступает на фасовку", - рассказывает Любовь Полищук.

Каковы преимущества микрофильтрации?

Детальнее рассмотрим технологию микрофильтрации, которая в Украине используется только при производстве молока ТМ "Селянське".

Микрофильтрация - это процесс высокотехнологичной фильтрации с помощью керамических мембран. То есть, с их помощью идет очищение молока от бактерий и их спор.

"Молоко сначала подогревается, а затем пропускается через мембранные фильтры. Бактерии и их споры, которые есть в молоке, задерживаются на керамических мембранах, и мы получаем хорошо очищенное молоко, которое можем при невысокой температуре затем пастеризовать и хранить 21 день вместо привычных 14-ти", - рассказывает главный технолог "Люстдорф".

Итак, резюмируем преимущества микрофильтрации:

высокая степень очистки: керамические мембраны с микроотверстиями очищают сырье от бактерий и их спор с эффективностью в 99,9%;

чистое молоко перед разливом в упаковку подвергается "ласковой" пастеризации;

готовый продукт сохраняет естественный запах и вкус, не приобретая других, специфических привкусов;

имеет достаточно долгий срок хранения - до 21 дня в холодильнике.

Вкусно, как в детстве

Вкусовые качества микрофильтрованного молока "Селянське" уже успели оценить тысячи украинских семей. И, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в социальных сетях, подавляющее большинство людей (свыше двух тысяч одобрительных отзывов!) - в восторге от него.

При этом украинцы отмечают не только "естественный и сливочный" вкус микрофильтрованного молока, который "будто возвращает в безмятежное детство", но и то, что "Люстдорф" даже в сложные для страны времена вводит инновационные технологии, чтобы сделать свой продукт лучше.

"Очень приятный вкус. Натуральный и домашний, как воспоминания из детства у бабушки в селе", - комментирует Инна из Тернополя.

"Отличное и вкусное молоко, которое уже полюбилось всей семье. Вкус детства!" - говорит Анастасия из Житомира.

"Мне очень понравилось. Важно, что находите возможности вводить новые технологии в это время", - пишет киевлянин Дмитрий.