Вперше з часів війни. Яскраве відео зустрічі найкращих друзів "підірвало" мережу

Друзі зустрілись на одній з автозаправок. Від щирих емоцій вони обіймаються, посміхаються і ледь не стрибають від радості. Емоційне відео стрімко набирає переглядів.

Опубліковані 10 квітня у Twitter кадри уже набрали понад 20 тис. переглядів і безліч коментарів. Майже стільки ж відео набрало у TikTok.

A Ukrainian soldier returns home and sees his best friend for the first since the start of the war. pic.twitter.com/ZxqVog6sCn