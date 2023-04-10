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Вперше з часів війни. Яскраве відео зустрічі найкращих друзів "підірвало" мережу

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Понеділок 10 квітня 2023 14:34
Вперше з часів війни. Яскраве відео зустрічі найкращих друзів "підірвало" мережу Мережу підірвало емоційне відео зустрічі двох друзів (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У соцмережах стрімко набирає популярності відео зустрічі двох найкращих друзів. Чоловіки вперше побачились з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Один із друзів, очевидно, військовий і повернуся з фронту. Користувачі соцмереж засипали товаришів емоційними коментарями.

Яскравим відео дружньої зустрічі ділимось у матеріалі нижче.

Довгоочікувана зустріч друзів

Друзі зустрілись на одній з автозаправок. Від щирих емоцій вони обіймаються, посміхаються і ледь не стрибають від радості. Емоційне відео стрімко набирає переглядів.

Опубліковані 10 квітня у Twitter кадри уже набрали понад 20 тис. переглядів і безліч коментарів. Майже стільки ж відео набрало у TikTok.

Реакція користувачів на відео

На емоційне відео відреагувало багато користувачів. Люди у соцмережах діляться своїми враженнями від яскравої зустрічі друзів. Дехто навіть припускає, що ймовірно, це зустрілись брати, а не друзі - настільки щирі емоції та обійми.

Наводимо емоційні коментарі із соцмереж:

  • І хай кожен повернеться живий;
  • Яка краса, та мене ніхто так в житті не обіймав. Тихенько заздрю. Слава Україні;
  • Бачачи наших військових, хочеться кожного обійняти. Вірю, що теж дочекаюся свого братика;
  • Як обнімаються, плачу і радію разом з ними;
  • Дуже приємно бачити з якою щирістю зустрічають;
  • Які щирі й довгоочікувані обійми;
  • Божої опіки вам хлопці;
  • Круто, хлопці, до сліз;
  • Хочеться побільше таких відео. Так щиро, бережіть себе;
  • Слава Вам козаки, хай Бог береже вас усіх. Ви найкращі.

Дивіть також відео того, як у Львові створили найбільший тризуб із пасок.

Раніше ми ділились відео, на якому українські вертолітники показали, як "привітали" росіян з Вербною неділею.

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