Впервые с времен войны. Яркое видео встречи лучших друзей "взорвало" сеть

В соцсетях стремительно набирает популярность видео встречи двух лучших друзей. Мужчины впервые увиделись с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Один из друзей, очевидно, военный и вернусь с фронта. Пользователи соцсетей засыпали товарищей эмоциональными комментариями.

Долгожданная встреча друзей

Друзья встретились на одной с автозаправок. От искренних эмоций они обнимаются, улыбаются и чуть не прыгают от радости. Эмоциональное видео стремительно набирает просмотры.

Опубликованные 10 апреля в Twitter кадры уже набрали более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Почти столько же видео набрало в TikTok.

A Ukrainian soldier returns home and sees his best friend for the first since the start of the war. pic.twitter.com/ZxqVog6sCn — Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2023

Реакция пользователей на видео

На эмоциональное видео отреагировало много пользователей. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от яркой встречи друзей. Некоторые даже предполагают, что вероятно, это встретились братья, а не друзья - настолько искренние эмоции и объятия.

Приводим комментарии из соцсетей: