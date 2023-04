Впервые с времен войны. Яркое видео встречи лучших друзей "взорвало" сеть

Друзья встретились на одной с автозаправок. От искренних эмоций они обнимаются, улыбаются и чуть не прыгают от радости. Эмоциональное видео стремительно набирает просмотры.

Опубликованные 10 апреля в Twitter кадры уже набрали более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Почти столько же видео набрало в TikTok.

A Ukrainian soldier returns home and sees his best friend for the first since the start of the war. pic.twitter.com/ZxqVog6sCn