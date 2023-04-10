Впервые с времен войны. Яркое видео встречи лучших друзей "взорвало" сеть
В соцсетях стремительно набирает популярность видео встречи двух лучших друзей. Мужчины впервые увиделись с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Один из друзей, очевидно, военный и вернусь с фронта. Пользователи соцсетей засыпали товарищей эмоциональными комментариями.
Ярким видео дружеской встречи делимся в материале ниже.
Долгожданная встреча друзей
Друзья встретились на одной с автозаправок. От искренних эмоций они обнимаются, улыбаются и чуть не прыгают от радости. Эмоциональное видео стремительно набирает просмотры.
Опубликованные 10 апреля в Twitter кадры уже набрали более 20 тыс. просмотров и множество комментариев. Почти столько же видео набрало в TikTok.
A Ukrainian soldier returns home and sees his best friend for the first since the start of the war. pic.twitter.com/ZxqVog6sCn— Visegrád 24 (@visegrad24) April 10, 2023
Реакция пользователей на видео
На эмоциональное видео отреагировало много пользователей. Люди в соцсетях делятся своими впечатлениями от яркой встречи друзей. Некоторые даже предполагают, что вероятно, это встретились братья, а не друзья - настолько искренние эмоции и объятия.
Приводим комментарии из соцсетей:
- И пусть каждый вернется жив;
- Какая красота, да меня никто так в жизни не обнимал. Тихонько завидую. Слава Украине;
- Видя наших военных, хочется каждого обнять. Верю, что тоже дождусь своего брата;
- Как обнимаются, плачу и радуюсь вместе с ними;
- Очень приятно видеть с какой искренностью встречают;
- Какие искренние и долгожданные объятия;
- Божьей опеки вам ребята;
- Круто, ребята, до слез;
- Хочется побольше таких видео. Так искренне, берегите себя;
- Слава Вам козаки, пусть Бог хранит вас всех. Вы лучшие.
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