Вперше за 20 років. Небезпечну інфекційну хворобу виявили в одній із областей

У Луцьку в 60-річного чоловіка виявили бруцельоз. Цю небезпечну інфекційну хворобу не фіксували в області майже два десятиліття.

Про це пише РБК-України (проект Styler) із посиланням на публікацію Волинського обласного ЦКПХ.

Що відомо про випадок

У січні в чоловіка з’явилися болі у суглобах, підвищення температури тіла, головний біль, запаморочення. Наприкінці лютого чоловік звернувся за медичною допомогою.

Через місяць він повторно звернувся до лікарів, бо його продовжував турбувати біль у суглобах та м’язах. Інфекціоніст призначив додаткові обстеження і ті виявили збудник бруцельозу.

Фахівці центру в ході епідрозслідування встановили, що хворий систематично купував на ринку в незнайомих людей м’ясо, молоко та молочні продукти. Вживав їх без термічної обробки. Також чоловік тримає кролів, тому міг заразитись від них.

Що таке бруцельоз

Бруцельоз - інфекційне захворювання, яке передається контактним шляхом від тварин-носіїв збудника, а також їх інфікованих продуктів або тканин. Збудник може передатись до людини від великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, кролів.

Хвороба може перейти в хронічну із періодичними загостреннями. При ній відбувається ураження органів руху, нервової і сечостатевої систем організму. Від однієї людини до іншої бруцельоз не передається.

Симптоми бруцельозу дуже різноманітні. Найчастіше, хвороба починається гостро, з підвищення температури тіла до 39-40 градусів, супроводжується ознобом, рясним потовиділенням, слабкістю, болем у м’язах, збільшенням лімфатичних вузлів, обмеженням рухливості суглобів.

Ознаки хвороби то проявляються, то зникають упродовж 3-4 тижнів.

Поширені симптоми бруцельозу:

порушення сну, головний біль

закреп

зниження (відсутність) апетиту

болі у м’язах та суглобах

загальна слабкість, депресія

озноб та лихоманка

підвищене потовиділення, сухість у роті

брадикардія

Хвороба може спричинити неврити, а ще - висипи, дерматити. Також потерпає опорно-рухова система - розвиваються артрити, синовіти, бурсити.

Якщо інфікується вагітна, виникає великий ризик викидня.

Як вберегтися від хвороби