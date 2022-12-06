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Зваляться успіх і гроші: стало відомо, кому із знаків Зодіаку пощастить прямо зараз

Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп з 5 по 11 грудня 2022 року розповість про знаки Зодіаку, яким дуже сильно пощастить найближчим часом у сфері фінансів та успіху.

Прогнозом зі Styler поділилася відомий астролог-дослідник Аріна Артуровна в Telegram . Експерт радить читати гороскоп по Асценденту (висхідному знаку) та по знаку Зодіаку.

Овен

Цього тижня Овнам дуже пощастить. Але не обійдеться без конфліктів. Намагайтеся згладжувати гострі кути у стосунках із оточуючими, щоб не нарватися на неприємності.

Ловіть удачу, але будьте розсудливі і стримані.

Близнюки

Близнюків чекає зліт кар'єрними сходами або несподіваний прибуток. Можливий виграш у лотерею або укладання вигідної угоди з новими бізнес-партнерами.

Не пропустіть шанс зірвати великий куш. Зараз успіх цілком на вашому боці.

Скорпіон

Скорпіони цілий тиждень будуть на коні. Вам пощастить як у бізнесі, так і в особистих стосунках. Але не перегинайте палку. Намагайтеся бути стриманішими.

Зосередьтеся на ваших цілях і не звертайте з обраного шляху. На вас чекає запаморочливий успіх, але не втрачайте голову.

Читайте повний гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 5 по 11 грудня.

Крім того, ми писали, в чому слід зустрічати Новий 2023 рік всім знакам Зодіаку.

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