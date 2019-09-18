Возвращались из садика: в Киеве собака набросилась на мальчика с отцом и серьезно травмировала (фото)

В Киеве собака набросилась на маленького ребенка, которых просто шел по улице со своим отцом из детского садика и уже подходил к дому. Владелец пса не смог удержать разъяренное животное и отозвать прочь. Инцидент произошел в районе Ветряных Гор. Об этом передает "Киев Оперативный " на странице в Facebook.

Сорвавшаяся собака разорвала маленькому Тимофею пятку до кости. Отец защищал сына и самостоятельно отрывал пса от ребенка и также пострадал.

Как рассказали свидетели происшествия, мальчик никак не дразнил собаку и не провоцировал агрессию.

"Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить", - говорится в публикации.

В Киеве собака набросилась на ребенка (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Также в сети показали фото с места инцидента. Отмечается, что снимок хозяина и собаки в наморднике сделано уже после того как все произошло.

После того, как пес покусал и разодрал ногу мальчика, владелец животного даже не извинился.

"А что тут такого? Так то же только собака покусала", - сказал мужчина.

Пользователи сети живо отреагировали на происшествие. Звучат крайне возмущенные комментарии, среди которых есть инициативы относительно ужесточения ответственности за ненадлежащую дрессировку бойцовских пород собак и выгул их без намордника и поводка.

В основном агрессивных собак держат "ущербные" люди. Приобрел, а обращаться с ней не научился. Нужно создать перечень агрессивных, опасных пород и контролировать их разведение. А также реестр уже заведенных и прохождения для владельцев таких пород - аттестации поведения. Ведь эти породы можно сравнить со смертельным оружием, ведь при безответственном обращении с ними происходят такие прецеденты.

Породы не виноваты в том, что есть неадекватные хозяева. Если это амстаф, то у них нет породной агрессии к людям. Итак, хозяин специально его натаскивал. А виновата собака;

Аналогичная ситуация была у меня в эту пятницу, ехал в лифте с дочкой в детский сад, этаж ниже, забежала немецкий ягдтерьер, на поводке и просто укусил меня два раз! Ребенка успел закрыть собой! Хозяйка тоже сделала большие удивлены глаза: Ой, извините! Даже и представить не хочу, если бы укусил 4 летнего ребенка. Есть информация, что моральный ущерб начинается от 1000 долларов, желаю отцу сил и терпения, ребенку - выздоравливать поскорее!

У меня тоже был случай, когда с ребенком шли из садика на ребенка побежала собака, успел во время взять ребенка на руки. На меня пыталась напасть, но слава Богу мой ор услышал весь район и хозяйка пса подбежала сразу. И знаете что обидно?! Фраза "она не кусается". Как с этим бороться?

Бедный малыш! Очень жаль мальчишку! Хозяин виновен!

Хозяина - на дрессировку собак. В качестве тренажера-манекена. И ничего, если покусают, массово. "То же только собаки".

Ну как мне сказали когда-то - это вы плохой человек, а моя собака таких чувствует, потому и набросилась. И ничего таким людям не докажешь. Еще и ребенка обвинять начнут, что он руками размахивал или бежал или собаку дразнил, вот увидите.

На фото стаф... что бы не говорили, эти собаки чаще нападают... пора штраф без вынула намордника...

Скрин комментариев

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