Возникает реальный риск: Комаровский ответил на волнующий вопрос

Доктор Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комаровский рассказал, можно ли сидеть на холодном полу

Евгений Комаровский рассказал, можно ли сидеть на холодном полу и ответил на волнующие родителей вопросы. Об этом доктор рассказал в социальной сети Instagram на своей странице.

"Мы уже знаем, что ходить по холодному полу босиком можно. Напрашивается вывод, что сидеть тоже можно. Нет, не напрашивается и нельзя", - написал врач.

Между стопой и ягодицами, по словам Комаровского, огромная разница. Стопа физиологически приспособлена к тому, чтобы не отдавать тепло в окружающую среду, поскольку устроена она несколько иначе.

От непродолжительного контакта с холодным ничего опасного не произойдет - сначала возникнет спазм сосудов кожи, затем спазм сосудов мышц. Уже на этапе спазма сосудов ребенок ощущает реальный дискомфорт, поэтому меняет положение сам.

Однако есть риски возникновения переохлаждения:

Отсутствие или очень тонкий слой одежды.

Длительное время контакта (как правило, более 20 минут).

Контакт с крупным реально холодным предметом, имеющим высокую теплопроводность.

Фото: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Чтобы уменьшить риск, не стоит поощрять сидение на холодном, но и ограничивать зону ползания только теплыми участками не рекомендуется.

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