Виникає реальний ризик: Комаровський відповів на хвилюючі питання

Комаровський розповів, чи можна сидіти на холодній підлозі
Євген Комаровський розповів, чи можна сидіти на холодній підлозі і відповів на питання, що хвилюють батьків. Про це розповів доктор у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.
"Ми вже знаємо, що ходити по холодній підлозі босоніж можна. Напрошується висновок, що сидіти теж можна. Ні, не напрошується і не можна", - написав лікар.
Між стопою і сідницями, за словами Комаровського, величезна різниця. Стопа фізіологічно пристосована до того, щоб не віддавати тепло в навколишнє середовище, оскільки вона влаштована трохи інакше.
Від нетривалого контакту з холодним нічого небезпечного не станеться - спочатку виникне спазм судин шкіри, потім спазм судин м'язів. Вже на етапі спазму судин дитина відчуває реальний дискомфорт, тому змінює положення сам.
Проте є ризики виникнення переохолодження:
Фото: (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Щоб зменшити ризик, не варто заохочувати сидіння на холодному, але і обмежувати зону повзання тільки теплими ділянками не рекомендується.
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