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Виникає реальний ризик: Комаровський відповів на хвилюючі питання

STYLERЖиття    14.05.2019 - 22:02
Виникає реальний ризик: Комаровський відповів на хвилюючі питання
Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Комаровський розповів, чи можна сидіти на холодній підлозі

Євген Комаровський розповів, чи можна сидіти на холодній підлозі і відповів на питання, що хвилюють батьків. Про це розповів доктор у соціальній мережі Instagram на своїй сторінці.

"Ми вже знаємо, що ходити по холодній підлозі босоніж можна. Напрошується висновок, що сидіти теж можна. Ні, не напрошується і не можна", - написав лікар.

Між стопою і сідницями, за словами Комаровського, величезна різниця. Стопа фізіологічно пристосована до того, щоб не віддавати тепло в навколишнє середовище, оскільки вона влаштована трохи інакше.

Від нетривалого контакту з холодним нічого небезпечного не станеться - спочатку виникне спазм судин шкіри, потім спазм судин м'язів. Вже на етапі спазму судин дитина відчуває реальний дискомфорт, тому змінює положення сам.

Проте є ризики виникнення переохолодження:

  • Відсутність або дуже тонкий шар одягу
  • Тривалий час контакту (як правило, більше 20 хвилин);
  • Контакт з великим реально холодним предметом, що має високу теплопровідність.

Виникає реальний ризик: Комаровський відповів на хвилюючі питанняФото: (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Щоб зменшити ризик, не варто заохочувати сидіння на холодному, але і обмежувати зону повзання тільки теплими ділянками не рекомендується.

Раніше ми повідомляли про те, що Комаровський розвіяв міфи про лікування ГРВІ.

А також розповідали про те, що Супрун назвала основну причину проблем з печінкою.

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