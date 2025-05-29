Вознесіння Господнє 2025: що не можна робити у це свято, важливі прикмети

Вознесіння: у чому сенс свята

Вознесіння Господнє - це важливе християнське свято, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Як розповідає Святе Письмо, Ісус Христос після свого Воскресіння ще сорок днів перебував серед апостолів, навчаючи їх про Царство Боже. А згодом зібрав своїх учнів на Оливній горі поблизу Єрусалима, благословив їх і піднявся на Небо.

Після цього, за біблійною розповіддю, перед апостолами з’явилися два ангели. Вони повідомили, що Ісус знову прийде на землю, щоби звершити суд над живими і мертвими.

Щороку до місця Вознесіння - на гору Елеон - прямують паломники з усього світу. Вони відвідують монастир, де, за переказами, зберігся слід ноги Христа - той самий, що залишився під час Його Вознесіння. У цей день у храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких віряни моляться за мир, спасіння душ і духовне оновлення.

У великі церковні свята християни мають традиційні вітання. Наприклад, на Різдво звучить: "Христос народився!" - "Славімо Його!", на Великдень - "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!". Натомість у день Вознесіння Господнього віряни повертаються до повсякденного вітання: "Слава Ісусу Христу!" - "Навіки Слава!".

Джотто ді Бондоне "Вознесіння" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити на Вознесіння

Не варто вступати у шлюб або вінчатися. У цей день Церква не проводить шлюбні обряди, адже Вознесіння - не час для мирських свят, а момент духовного піднесення і споглядання небесного.

Уникайте сварок, лайки та образ. Підвищений тон, скандали, навіть пасивна агресія - усе це порушує духовну гармонію. День Вознесіння покликаний до миру і спокою.

Не займайтеся важкою фізичною працею. Робота по дому, в саду чи на полі має бути відкладена. Свято - для душі, а не для господарських турбот.

Не можна кривдити людей чи тварин. Будь-яка агресія - словом чи ділом - вважається особливо гріховною. Це стосується як близьких, так і сторонніх осіб, а також тварин, про яких слід піклуватися з любов’ю.

Не плюйте й не смітіть на землю. За народними віруваннями, саме земля була останнім, до чого торкався Христос перед Своїм Вознесінням. Тому вважається, що в цей день вона особливо свята, і прояви неповаги до неї є великим гріхом.

Не влаштовуйте галасливі гуляння та застілля з алкоголем. Вознесіння - це не веселе застілля, а день духовного піднесення. Краще присвятити його молитві, родинному затишку й добрим справам.

Народні прикмети і традиції на Вознесіння

В Україні свято Вознесіння має ще кілька народних назв - його подекуди називають "Вшестя" або "Знесіння". У традиційному світогляді цей день вважали символічними "воротами в літо" - перехідним моментом до справжнього тепла та активного росту в природі.

З давніх-давен казали: "На Вознесіння - цвіт, а на Петра - хліб", натякаючи на те, що саме зараз усе довкола квітне, піднімається вгору й тягнеться до сонця, "возноситься до неба".

До цього свята українці мали чимало красивих обрядів. Зокрема, господині випікали особливе печиво у формі драбинок - "драбинки", яке символізувало сходи на небо, якими Христос піднімався під час Вознесіння. Такі солодощі дарували дітям, пригощали сусідів і близьких - це вважалося доброю традицією.

Наші пращури уважно стежили за природою в цей день, бо вірили, що вона дає підказки про майбутній врожай, погоду та загальний добробут:

Якщо на Вознесіння зацвіло жито - це гарний знак: можна білувати полотно, бо буде хороша погода й урожай.

Спекотний день віщував рясний урожай білих грибів у лісі.

Ранковий туман, що стелиться по воді, обіцяв ясну, безхмарну погоду.

А якщо бджоли активно вилітають з вуликів і гудуть - чекай дощу найближчим часом.

У кого День ангела 29 травня

29 травня День ангела відзначають

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Талісманом для тих, хто народився 29 травня, є берил. Із давніх часів цей мінерал вважався священним і символізував зв’язок із землею. Йому також приписували здатність приносити успіх у справах, зміцнювати вірність у стосунках і сприяти гармонії в родині.