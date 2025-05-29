Вознесіння Господнє 2025: найтепліші привітання для близьких у віршах, прозі та листівках

Вознесіння Господнє - одне з головних християнських свят, з яким обов'язково треба привітати рідних та близьких людей. У цьому допоможуть красиві привітання у віршах та своїми словами.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує готові привітання, які можна швидко надіслати знайомим та порадувати їх у день Вознесіння.

Короткі привітання з Вознесінням своїми словами

Зі святом Вознесіння Господнього! Нехай у серці буде спокій, у душі - віра, а поруч завжди будуть ті, хто любить. Бажаю світла в кожному дні та Божого захисту на кожному кроці.

Дорогі мої, вітаю зі святом Вознесіння! Нехай кожна мить буде наповнена добром, надією й теплом. Прошу у Господа миру для нашого дому, радості для душі й міцного здоров’я для всіх. Нехай Його благословення завжди буде з вами.

Христос вознісся! Цей день - нагадування, що любов сильніша за страх, а світло завжди перемагає темряву. Нехай Господь веде вас дорогою віри й оберігає від зла. Хай серце ваше завжди відгукується на добро, а душа знаходить спокій у молитві. Зичу щастя, гармонії й щирої радості на кожен день.

Листівка-привітання з Вознесінням (фото: Pinterest)

З Вознесінням Господнім, мої хороші! Нехай цей день стане початком нового - спокійнішого, світлішого, добрішого. Люблю вас і дякую Богові, що ми є одне в одного.

Вітаю вас зі святом Вознесіння Христового! Хай благодать зійде на ваш дім і наповнить його затишком, добром і любов’ю. Нехай у серці буде мир, у думках - мудрість, а в родині - єдність. Бережіть себе та дякуйте Богові за кожен прожитий день.

Мої найрідніші, з Вознесінням Господнім! Цей день особливий - він про надію, про силу духу, про любов, яка вища за все. Нехай Господь береже вас, захищає у труднощах і дає сили долати всі випробування. Я вдячний(а), що ви є поруч - ваші серця для мене найбільше багатство. Хай Бог буде з вами завжди, у кожному слові, у кожному кроці, в кожному подиху.

Листівка з Вознесінням (фото: Pinterest)

Любі, вітаю з Вознесінням Христовим! Хай Господь наповнює вас світлом і любов’ю щодня. Нехай кожна молитва знаходить відповідь у Небі.

Від щирого серця вітаю з Вознесінням Господнім! Нехай з кожним днем міцнішає ваша віра, а серце буде відкритим до добрих справ. Прошу в Бога миру в душі, любові в серці й тепла в домі. Нехай цей день буде початком чогось нового й благословенного.

Зі святом великої радості - Вознесіння Христового! Нехай Небо буде завжди відкритим для ваших молитов. Хай Господь укріпить ваш дух, дасть здоров’я, терпіння та внутрішній спокій. У дім - світло й радість, у серце - віру, у майбутнє - впевненість. Обіймаю з любов’ю та бажаю благословення на кожен день!

Нехай Вознесіння Господнє принесе з собою оновлення душі й тиху радість у серце. Бажаю, щоб кожна думка була наповнена вірою, а кожен крок - благословенням. Пам’ятайте: ми ніколи не самі - Бог з нами в усьому. Світлого, теплого й доброго вам свята!

Привітання з Вознесінням (фото: Pinterest)

Привітання з Вознесінням у віршах

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Миру в серці і добра

В світлий день бажаю.

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє - святої віри знак,

Воно тішить нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів -

Несе надію для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

А буде із вами кожну годину!

Листівка зі святом Вознесіння (фото: Pinterest)

***

Вознесіння Господнє -

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

Зі святом Вознесіння (фото: Pinterest)