Вознесение Господне 2025: самые теплые поздравления для близких в стихах, прозе и открытках

Вознесение Господне - один из главных христианских праздников, с которым обязательно надо поздравить родных и близких людей. В этом помогут красивые поздравления в стихах и своими словами.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает готовые поздравления, которые можно быстро отправить знакомым и порадовать их в день Вознесения.

Короткие поздравления с Вознесением своими словами

С праздником Вознесения Господня! Пусть в сердце будет покой, в душе - вера, а рядом всегда будут те, кто любит. Желаю света в каждом дне и Божьей защиты на каждом шагу.

Дорогие мои, поздравляю с праздником Вознесения! Пусть каждый миг будет наполнен добром, надеждой и теплом. Прошу у Господа мира для нашего дома, радости для души и крепкого здоровья для всех. Пусть Его благословение всегда будет с вами.

Христос вознесся! Этот день - напоминание, что любовь сильнее страха, а свет всегда побеждает тьму. Пусть Господь ведет вас дорогой веры и оберегает от зла. Пусть сердце ваше всегда откликается на добро, а душа находит покой в молитве. Желаю счастья, гармонии и искренней радости на каждый день.

Открытка-поздравление с Вознесением (фото: Pinterest)

С Вознесением Господним, мои хорошие! Пусть этот день станет началом нового - более спокойного, светлого, доброго. Люблю вас и благодарю Бога, что мы есть друг у друга.

Поздравляю вас с праздником Вознесения Христова! Пусть благодать сойдет на ваш дом и наполнит его уютом, добром и любовью. Пусть в сердце будет мир, в мыслях - мудрость, а в семье - единство. Берегите себя и благодарите Бога за каждый прожитый день.

Мои родные, с Вознесением Господним! Этот день особенный - он о надежде, о силе духа, о любви, которая выше всего. Пусть Господь хранит вас, защищает в трудностях и дает силы преодолевать все испытания. Я благодарен(а), что вы есть рядом - ваши сердца для меня самое большое богатство. Пусть Бог будет с вами всегда, в каждом слове, в каждом шаге, в каждом вздохе.

Открытка с Вознесением (фото: Pinterest)

Дорогие, поздравляю с Вознесением Христовым! Пусть Господь наполняет вас светом и любовью ежедневно. Пусть каждая молитва находит ответ в Небе.

От всей души поздравляю с Вознесением Господним! Пусть с каждым днем крепнет ваша вера, а сердце будет открытым к добрым делам. Прошу у Бога мира в душе, любви в сердце и тепла в доме. Пусть этот день будет началом чего-то нового и благословенного.

С праздником великой радости - Вознесения Христова! Пусть Небо будет всегда открытым для ваших молитв. Пусть Господь укрепит ваш дух, даст здоровье, терпение и внутренний покой. В дом - свет и радость, в сердце - веру, в будущее - уверенность. Обнимаю с любовью и желаю благословения на каждый день!

Пусть Вознесение Господне принесет с собой обновление души и тихую радость в сердце. Желаю, чтобы каждая мысль была наполнена верой, а каждый шаг - благословением. Помните: мы никогда не одни - Бог с нами во всем. Светлого, теплого и доброго вам праздника!

Поздравление с Вознесением (фото: Pinterest)

Поздравления с Вознесением в стихах

З Вознесінням Господнім

Я вас вітаю!

Миру в серці і добра

В світлий день бажаю.

***

У Вознесіння Господнє

Свою душу в храм неси,

Нехай Всевишній все виконає,

Лише в молитві попроси.

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє - святої віри знак,

Воно тішить нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів -

Несе надію для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

А буде із вами кожну годину!

Открытка с праздником Вознесения (фото: Pinterest)

***

Вознесіння Господнє -

Свято світла й добра!

Побажаємо ж сьогодні

Всім вам миру і тепла.

***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

С праздником Вознесения (фото: Pinterest)