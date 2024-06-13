Вознесіння Господнє: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

Що не можна робити у Вознесіння

У давні часи в цей день дотримувалися певних обмежень та заборон, сьогодні не можна:

вступати у шлюб

лаятися, конфліктувати, пліткувати, бажати зла іншим

плювати на землю

шити, вишивати, в'язати, прибирати, прати

думати про погане і бажати зла іншим людям

скандалити, ображатися

ображати людей або тварин

обманювати і брехати

Натомість у цей день прийнято відвідувати церкву та зустрічатися з родиною. Треба звернутися до Господа з молитвою, висловити подяку за всі блага, попросити допомоги, здоров'я та благополуччя для рідних та близьких, а також покаятися в гріхах.

Свято завжди випадає на четвер, і в цей день немає жодних обмежень у їжі, тому дозволено споживати будь-які страви.

Вознесіння Ісуса в християнському мистецтві (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети

Раніше цей день вважали переходом від весни до літа, коли ставало по-справжньому тепло. Люди танцювали, проводили час на природі. Ввечері влаштовували святкові обіди і вечірки.

якщо у цей день буде навіть невеликий дощ, то може бути поганий урожай

яйце, яке знесла курка у цей день, потрібно підвісити під дахом будинку, щоб захистити мешканців від нещастя

якщо у цей день купатися у річці, то можна отримати міцне здоров'я на весь рік

холодна та вітряна погода - вас чекає неврожай та засуха

раніше у цей день вранці збирали росу, адже наші пращури вважали, що вона має велику цілющу силу

Також у цей день робили гадання. Дівчата плели гілочки берези, щоб дізнатися, чи вийдуть вони заміж. Якщо гілочки не в'ялися до свята Трійці, то вважали, що у цьому році вони одружаться.