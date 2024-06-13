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Вознесіння Господнє: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети

Вознесіння Господнє 2024 в Україні (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Вознесіння Господнє - одне з найважливіших свят для православних вірян. В цей день згадують подію воскресіння Христа та Його піднесення до небес. У цей день діють певні заборони та існують деякі народні традиції. Цього року Вознесіння Господнє святкується 13 червня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме не можна робити на свято Вознесіння Господнє та які народні традиції існують.

Що не можна робити у Вознесіння

У давні часи в цей день дотримувалися певних обмежень та заборон, сьогодні не можна:

  • вступати у шлюб
  • лаятися, конфліктувати, пліткувати, бажати зла іншим
  • плювати на землю
  • шити, вишивати, в'язати, прибирати, прати
  • думати про погане і бажати зла іншим людям
  • скандалити, ображатися
  • ображати людей або тварин
  • обманювати і брехати

Натомість у цей день прийнято відвідувати церкву та зустрічатися з родиною. Треба звернутися до Господа з молитвою, висловити подяку за всі блага, попросити допомоги, здоров'я та благополуччя для рідних та близьких, а також покаятися в гріхах.

Свято завжди випадає на четвер, і в цей день немає жодних обмежень у їжі, тому дозволено споживати будь-які страви.

Вознесіння Ісуса в християнському мистецтві (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети

Раніше цей день вважали переходом від весни до літа, коли ставало по-справжньому тепло. Люди танцювали, проводили час на природі. Ввечері влаштовували святкові обіди і вечірки.

  • якщо у цей день буде навіть невеликий дощ, то може бути поганий урожай
  • яйце, яке знесла курка у цей день, потрібно підвісити під дахом будинку, щоб захистити мешканців від нещастя
  • якщо у цей день купатися у річці, то можна отримати міцне здоров'я на весь рік
  • холодна та вітряна погода - вас чекає неврожай та засуха
  • раніше у цей день вранці збирали росу, адже наші пращури вважали, що вона має велику цілющу силу

Також у цей день робили гадання. Дівчата плели гілочки берези, щоб дізнатися, чи вийдуть вони заміж. Якщо гілочки не в'ялися до свята Трійці, то вважали, що у цьому році вони одружаться.

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати Вознесение Господне за новим церковним календарем.

Читайте також красиві привітання зі святом Вознесіння Господнє у віршах і прозі.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, Credo Pro.

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