Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

Что нельзя делать в Вознесении

В прежние времена в этот день придерживались определенных ограничений и запретов, сегодня нельзя:

вступать в брак

ругаться, конфликтовать, сплетничать, желать зла другим

плевать на землю

шить, вышивать, вязать, убирать, стирать

думать о плохом и желать зла другим людям

скандалить, обижаться

оскорблять людей или животных

обманывать и врать

В этот день принято посещать церковь и встречаться с семьей. Надо обратиться к Господу с молитвой, выразить благодарность за все блага, попросить о помощи, здоровье и благополучии для родных и близких, а также покаяться в грехах.

Праздник всегда выпадает на четверг, и в этот день нет никаких ограничений в еде, поэтому разрешено употреблять в пищу любые блюда.

Вознесение Иисуса в христианском искусстве (изображение: Википедия)

Народные приметы

Раньше этот день считали переходом от весны к лету, когда становилось по-настоящему тепло. Люди танцевали, проводили время на природе. Вечером устраивали праздничные обеды и вечеринки.

если в этот день будет даже небольшой дождь, то может быть плохой урожай

яйцо, снесенное курицей в этот день, нужно подвесить под крышей дома, чтобы защитить жильцов от несчастья

если в этот день купаться в реке, то можно получить крепкое здоровье на весь год

холодная и ветреная погода - вас ждет неурожай и засуха

раньше в этот день утром собирали росу, ведь наши предки считали, что она имеет большую целебную силу

Также в этот день делали гадания. Девушки плели веточки березы, чтобы узнать, выйдут ли они замуж. Если веточки не вялись в праздник Троицы, то считали, что в этом году они поженятся.