Вознесение Господне: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы

Вознесение Господне - один из важнейших праздников для православных верующих. В этот день вспоминают о воскресении Христа и Его вознесении к небесам. В этот день действуют определенные запреты и существуют некоторые народные традиции. В этом году Вознесения Господне празднуется 13 июня.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно нельзя делать на праздник Вознесения Господня и какие народные традиции существуют.
В прежние времена в этот день придерживались определенных ограничений и запретов, сегодня нельзя:
В этот день принято посещать церковь и встречаться с семьей. Надо обратиться к Господу с молитвой, выразить благодарность за все блага, попросить о помощи, здоровье и благополучии для родных и близких, а также покаяться в грехах.
Праздник всегда выпадает на четверг, и в этот день нет никаких ограничений в еде, поэтому разрешено употреблять в пищу любые блюда.
Вознесение Иисуса в христианском искусстве (изображение: Википедия)
Раньше этот день считали переходом от весны к лету, когда становилось по-настоящему тепло. Люди танцевали, проводили время на природе. Вечером устраивали праздничные обеды и вечеринки.
Также в этот день делали гадания. Девушки плели веточки березы, чтобы узнать, выйдут ли они замуж. Если веточки не вялись в праздник Троицы, то считали, что в этом году они поженятся.
Раньше мы писали о том, когда будем праздновать Вознесение Господне по новому церковному календарю.
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При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, Credo Pro.